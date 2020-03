Coronavirus, 7 morti in Umbria, decesso anche per 2 anziani in "sorveglianza". Positivi in 395, la mappa - Tuttoggi

Un’altra persona morta – era ricoverata all’ospedale di Terni – in Umbria per il Coronavirus. Sale a 7 il numero dei decessi nel territorio regionale, dopo i 2 nuovi casi registrati ieri. Lo rende noto la Regione Umbria.

Altre due persone, entrambe ultraottantenni e residenti nel ternano, in “sorveglianza attiva” – nella loro abitazione (ma la loro eventuale positività a Coronavirus non sarebbe stata verificata) sono morte nella giornata di venerdì. Entrambi gli individui avevano importanti patologie.

In tutto i morti “ufficiali” per Covid-19 in Umbria sono 4 nella provincia di Perugia e 3 in quella di Terni. L’ultima persona ad essere deceduta è un orvietano di 86 anni. Giovedì erano morti un’ottantenne di Montecchio ed un’altra di Città di Castello. Mentre mercoledì erano morti una perugina di 81 anni ed il sessantenne di Città della Pieve Francesco Pasqui. I primi due morti, invece, erano stati il tifernate 66enne Ivano Pescari ed una donna orvietana ma originaria di Castel Viscardo di 86 anni.

In Umbria +61 positivi rispetto a ieri

Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 19 marzo, 395 persone in Umbria risultano positive al virus, i guariti al momento restano 4. Rispetto al bollettino di ieri, dunque, sono 61 in più i positivi.

Dei 395 pazienti positivi 18 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 280 e 97 in quella di Terni.

In 99 in ospedale, 7 da fuori Umbria

Sono ricoverati in 99 (7 di questi sono di fuori regione), di cui 73 nell’ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Non viene indicato dalla Regione Umbria quante persone si trovano invece nell’ospedale di Pantalla, dove l’assessore regionale Coletto aveva detto esser stati trasferiti alcuni positivi al Covid-19. Né viene specificato dove si trovino i 7 pazienti arrivati da fuori regione.

In 3 in più in terapia intensiva

Dei 99 ricoverati, 24 sono in terapia intensiva, 13 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Dunque 3 persone in più rispetto a ieri, tutte al Santa Maria della Misericordia.

In isolamento 2.566, eseguiti 2.359 tamponi

Le persone in osservazione sono 2566 (274 persone in più rispetto a ieri). Di questi, 1847 sono nella provincia di Perugia e 719 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 810 soggetti usciti dall’isolamento di cui 581 nella provincia di Perugia e 229 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 24 del 19 marzo, sono stati eseguiti 2359 tamponi.

Aumentano laboratori per i tamponi

L’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, rende noto che la Giunta regionale dell’Umbria ha approvato un atto che definisce la rete di laboratori per la diagnosi del virus Covid-19 su campioni clinici respiratori.

“Visto il carattere diffusivo dell’epidemia ed il consistente numero di soggetti in isolamento fiduciario, con un aumento dei casi positivi – ha detto l’assessore Coletto – per accelerare i tempi della diagnosi, svolta sinora esclusivamente dal Laboratorio di Virologia dell’azienda Ospedaliera di Perugia prescelto come Laboratorio di riferimento regionale, abbiamo ritenuto di allargare la rete attraverso una convenzione con l’istituto zooprofilattico delle Regioni Umbria e Marche. In Umbria inoltre, l’attività di rilevazione della presenza del virus tramite tampone orofaringeo, è svolta anche presso il Dipartimento di diagnostica di laboratorio e immunostrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Terni”.

I Comuni interessati da casi positivi

Di seguito i Comuni umbri dove si trovano casi positivi di Coronavirus secondo la mappa diffusa nel primo pomeriggio di venerdì 20 marzo dalla Regione Umbria.

Acquasparta (4 casi), Amelia (1), Arrone (1), Assisi (3), Baschi (3), Bastia Umbra (7 casi, 1 guarito), Bettona (2), Bevagna (1), Cascia (4), Castel Viscardo (2), Castiglione del Lago (10), Citerna (1), Città della Pieve (10), Città di Castello (37), Collazzone (2), Corciano (10), Deruta (2), Foligno (7, con 1 persona che è guarita), Fratta Todina (4), Gualdo Cattaneo (4), Gualdo Tadino (1), Gubbio (11), Magione (5), Marsciano (4), Montecastrilli (2), Montecchio (1), Narni (4), Norcia (2), Orvieto (17), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (115 e 2 guariti), Pietralunga (1), Porano (4), San Gemini (4), San Giustino (5), San Venanzo (1), Scheggia e Pascelupo (1), Spoleto (6, anche se una persona è in realtà guarita), Stroncone (3), Terni (48), Todi (4), Torgiano (2), Trevi (2), Umbertide (4), Valfabbrica (4).

(dato aggiornato alle ore 15 del 20 marzo)