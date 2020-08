Coronavirus, 4 nuovi contagiati e 3 guariti

Quattro nuovi contagi da Coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento della protezione civile alle ore 15 di mercoledì 19 agosto, su quasi 1400 tamponi eseguiti.

Quattro nuovi contagi a fronte di 3 persone dichiarate guarite, perché risultate negative a 2 tamponi consecutivi: uno a Gubbio e 2 a Spoleto. Complessivamente nella regione gli infettati sono 100.

C’è però una persona in più ricoverata, in terapia intensiva. I ricoverati sono quindi complessivamente 11, di cui 2 in terapia intensiva.

Non è conteggiato il caso positivo segnalato a Todi dove sono in corso gli internazionali di tennis.

I nuovi contagi

I nuovi casi di contagio sono uno a Bastia Umbra, due a Perugia, uno a Panicale.

La situazione comune per comune

Questa dunque la mappa aggiornata dei contagi in Umbria: Amelia 1, Assisi 22, Bastia Umbra 7, Castiglione del lago 1, Città di Castello 1, Deruta 1, Foligno 4, Gubbio 1, Magione 1, Marsciano 1, Orvieto 1, Panicale 1, Passignano 7, Perugia 14, San Venanzo 1, Spoleto 1, Stroncone 2, Terni 21, Trevi 2, Umbertide 4. Gli altri 6 sono fuori regione.