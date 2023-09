Uno show d'altri tempi tra ecologia e animali da cortile | La magia del Circo Soluna arriva a Piosina - Tuttoggi.info

Il suggestivo spettacolo ha già incantato San Giustino e ora arriva a Piosina (Città di Castello) il 15, 16 e 17 settembre

Da più di 30 anni sono in viaggio per l’Europa a bordo delle loro carrozze a forma di botte e coloratissime trainate da cavalli. Il Circo Soluna, arrivato la settimana scorsa a San Giustino farà ora tappa a Piosina, da venerdì 15 a domenica 17, con tre spettacoli per ciascun giorno alle ore 20 e poi stazionerà pure a Trestina (data ancora da definire).

Sicuramente originali e suggestivi, intorno alle loro case viaggianti si possono ammirare i loro animali, comprese caprette, galline ed oche. Il palco di questi artisti – una famiglia con 6 figli – è da sempre la natura, sia in estate che in inverno, mentre l’ecologia e la sostenibilità sono il loro pane quotidiano: oltre a muoversi solo con le loro carrozze per tutta Europa, durante il giorno con i pannelli solari montati sopra quest’ultime ricaricano le batterie che serviranno per illuminare la serata dello show.

L’ingresso è libero, ma viene richiesta un’offerta (non per forza in denaro, gradiscono molto anche verdure dell’orto), ma soprattutto niente foto o riprese dello spettacolo, poiché preferiscono vedere gli spettatori presi dalle loro performance e non con gli occhi fissi sullo schermo del cellulare. Un messaggio chiaro: vivere il momento godendoselo appieno, lasciandosi trasportare da uno show d’altri tempi di circa 2 ore, che vuole riportare anche gli adulti alla loro fanciullezza tra giocoleria, ombre cinesi, mimi, evoluzioni e musica dal vivo.

Come detto prediligono i piccoli paesi, non si pubblicizzano, se non con le allegre e “inaspettate” passeggiate tra le vie dei borghi, dove inevitabilmente, quando passano, la loro presenza si fa sempre sentire. Questa magia si ripeterà dunque a Piosina, presso l’area battitura grano, da domani (venerdì 15): il Circo Soluna è un’occasione unica da non perdere per tornare “leggeri” e bambini, senza pensare alla vita frenetica di tutti i giorni, avvolti da un’atmosfera davvero unica…