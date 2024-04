Tari, aumenti del 2 e del 13 per cento: lunedì il consiglio comunale

Tariffe approvate in Commissione. Fantauzzi (M5S): "Abbiamo espresso la nostra assoluta contrarietà verso un aumento decisamente eccessivo".

La Commissione Bilancio ha già dato l’ok e lunedì ci sarà il consiglio comunale a Foligno per licenziare le tariffe Tari 2024. La Prima commissione si è riunita nei giorni scorsi e, in quella sede, l’assessore al Bilancio, Elisabetta Ugolinelli, ha comunicato gli aumenti del 2 per cento per le utenze domestiche e del 13 per le utenze non domestiche.

“Abbiamo espresso la nostra assoluta contrarietà verso un aumento decisamente eccessivo che graverà sulle attività commerciali e sulle imprese già alle prese con una congiuntura economica non certo brillante“, ha scritto il capogruppo dei 5 Stelle, David Fantauzzi, sui social.

Il consiglio comunale

Il consiglio comunale è convocato per lunedì 29 aprile alle 14.30. La seduta pubblica sarà trasmessa mediante diretta streaming, digitando il seguente link: https://foligno.civicam.it. All’ordine del giorno l’approvazione delle tariffe Tari per il 2024, l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2023, l’individuazione degli organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio comunale per il 2024.