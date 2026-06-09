Marina Militare,Cannella "Palermo più attrattiva, oggi scelta per grandi eventi” - Tuttoggi.info

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Marina Militare,Cannella “Palermo più attrattiva, oggi scelta per grandi eventi”

ItalPress

Marina Militare,Cannella “Palermo più attrattiva, oggi scelta per grandi eventi”

Mar, 09/06/2026 - 21:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo ha fatto enormi passi avanti dalle stagioni più tristi della sua storia e oggi è una città sicuramente molto più apprezzata sia dai cittadini che dai turisti. Ovviamente ci sono sacche criminali che resistono al cambiamento e all’aggressione di forze dell’ordine e magistratura, ma rispetto al passato sono sicuramente fenomeni molto più marginali che però non vanno sottovalutati: non bisogna certamente calare la soglia dell’attenzione e in questo senso le istituzioni stanno lavorando”. Lo sottolinea il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, a margine della sua visita a bordo della nave Cavour, presso il molo Vittorio Veneto, alla vigilia delle celebrazioni per la Giornata della Marina militare.
xd8/col3/mca1

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