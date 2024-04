Escursionisti infortunati o dispersi, quattro interventi del Sasu in tre giorni - Tuttoggi.info

Escursionista ferito nelle gole del Nera e uno infortunato sul monte Cucco, oltre a una terza escursionista dispersa a Pale. E c'è anche un cercatore di asparagi disperso nel folignate

Negli ultimi giorni si è registrato un importante incremento degli interventi da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) principalmente per escursionisti infortunati o dispersi nel territorio regionale.

Nella serata di mercoledì 24 aprile, le squadre del SASU venivano allertate dal Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico presente h24 all’interno della Centrale Operativa Regionale del 118, per un raccoglitore di asparagi disperso in un area boschiva nei pressi della Frazione di Roviglieto nel comune di Foligno. La persona, una volta raggiunta dai tecnici e sanitari del SASU, veniva accompagnata all’autoambulanza del 118. Sul posto anche i VVF.

Nella giornata di giovedì 25 aprile, le squadre del SASU, sono state attivate inizialmente per una persona infortunata all’interno del Parco della Cascata delle Marmore, e successivamente per una persona caduta nelle Gole del Nera in località Stifone, nel comune di Narni. In quest’ultimo intervento venivano inviate, oltre alle squadre del SASU, all’autoambulanza del 118 e i VVF, anche l’elisoccorso della Regione Umbria “Nibbio 01”. I soccorritori, una volta giunti sul posto insieme al personale dell’equipaggio dell’elisoccorso, hanno provveduto a prestare le prime cure al paziente e successivamente trasportarlo all’ospedale di Terni.

Nella giornata di venerdì 26 aprile, infine, sono stati due gli interventi di soccorso in cui è stato chiamato ad intervenire il personale del SASU. Il primo soccorso è stato effettuato nei confronti di un’escursionista infortunato nei pressi della vetta del Monte Cucco. Sul posto oltre alle squadre del SASU, veniva inviato anche l’elisoccorso Nibbio 01 con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico. Giunto sul posto, l’elicottero a causa della scarsa visibilità presente sul luogo in cui si trovava l’infortunato, ha provveduto a sbarcare l’equipaggio ad una quota inferiore, lungo il sentiero che conduce alla grotta di Monte Cucco. Una volta raggiunto l’infortunato e prestate le prime cure, veniva trasportato con l’ausilio delle squadre da terra del SASU in una area in cui la visibilità ha permesso l’immediato recupero a bordo dell’elisoccorso mediante l’utilizzo del verricello e al trasporto all’ospedale di Perugia.

In contemporanea, il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, provvedeva ad inviare un nuovo allertamento alle squadre del SASU per un’escursionista dispersa nei pressi del Sasso di Pale, nel Comune di Foligno. Il Tecnico di Centrale, una volta geolocalizzata la dispersa, attraverso il programma di geolocalizzazione “SMS LOCATOR” in dotazione al Soccorso Alpino e Speleologico, provvedeva ad inviare alle squadre del SASU, la posizione esatta in cui si trovava la persona dispersa. La donna, una volta raggiunta dalle squadre del SASU, veniva riaccompagnata al parcheggio sottostante.

Oltre agli eventi sopra riportati, le squadre umbre dislocate nel territorio regionale come ad esempio quelle di Castelluccio di Norcia e in Valnerina, nelle giornate appena trascorse, hanno effettuato costante attività di informazione nei confronti degli utenti della montagna, dando loro indicazioni importanti, rivelatesi in alcune situazioni essenziali per la prevenzione di incidenti.