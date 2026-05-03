La SpoletoNorcia in Mtb celebra il centenario della ex ferrovia - Tuttoggi.info

Dal 30 maggio al 2 giugno torna La SpoletoNorcia in MTB, un’edizione storica che coincide con i cento anni dall’inaugurazione della Ferrovia Spoleto-Norcia. L’evento unisce sport, cultura e promozione del territorio, aprendo ufficialmente sabato 30 maggio con il taglio del nastro della manifestazione e l’inizio della mostra diffusa “Binari nel Tempo: Centenario della Ferrovia Spoleto-Norcia (1926-2026)”.

Durante tutti i giorni dell’evento, Piazza Garibaldi sarà animata dalle degustazioni gratuite di olio Pietro Coricelli, un’occasione imperdibile per scoprire l’eccellenza dell’oro giallo del territorio direttamente in piazza.

L’edizione 2026 è stata presentata a Spoleto, a Casa Coricelli, alla presenza del consigliere regionale Stefano Lisci, dagli assessori di Spoleto Agnese Protasi e Giovanni Angelini Paroli, dal sindaco di San’Anatolia di Narco Tullio Fibraroli, dalla vicepresidente della Fondazione CARISPO Maria Letizia Angelini Paroli, dal Presidente della SpoletoNorcia in MTB Luca Ministrini e da Chiara Coricelli, CEO della Pietro Coricelli Spa.

Domenica 31 maggio l’attenzione si sposta sul versante podistico con la SN Trail, che vedrà gli atleti impegnati sui percorsi Ultra, Hard e Soft lungo il suggestivo tracciato della ex ferrovia. Il programma prosegue con una visita guidata gratuita al Tempietto sul Clitunno e l’approfondimento tecnico sull’intelligenza artificiale applicata all’allenamento. La giornata si chiuderà in bellezza con lo spettacolo serale “Zazzarazzaz”, che vedrà protagonisti Marino Bartoletti e il Duo Idea.

Lunedì 1 giugno la manifestazione prosegue con tour guidati in bicicletta tra i monumenti della città e visite alla Rocca Albornoziana. Nel pomeriggio, i riflettori si accenderanno sulla Bike Economy con un talk d’eccezione che vedrà protagoniste le iconiche voci di Eurosport, Riccardo Magrini e Luca Gregorio. I due telecronisti porteranno a Spoleto il loro tour “Greg&Magro” insieme ai Cane Vecchio Sa-und: uno spettacolo di musica e ciclismo che, dopo oltre 90 date in tutta Italia, approda in città per regalare agli appassionati un momento di puro divertimento e risate. Sarà l’occasione perfetta per commentare a caldo il Giro d’Italia appena concluso e buttare già la mente al Tour de France, che partirà da Barcellona a inizio luglio.

Per le serate di sabato, domenica e lunedì, il cuore pulsante del gusto sarà il Village, dove sarà possibile cenare scoprendo l’eccellenza dei prodotti Coldiretti, partner ideale per unire sport e alta qualità agroalimentare, il tutto accompagnato dalla musica e dagli spettacoli degli ospiti d’onore.

Il gran finale è previsto per martedì 2 giugno con la partenza dei quattro percorsi cicloturistici de La SpoletoNorcia in MTB: Hard, Easy Route, Classic e Family. La mattinata includerà anche la Pietro Coricelli Charity e una visita guidata alla Casa Romana, concludendosi con il tradizionale ristoro collettivo in piazza Garibaldi per celebrare la chiusura dell’evento insieme ai partecipanti arrivati da tutta Europa.

Tutti i dettagli sulle attività, gli orari completi e gli aggiornamenti del programma sono consultabili al seguente link: https://laspoletonorciainmtb.it/programma/

Ancora una volta, La SpoletoNorcia in MTB si conferma un punto di riferimento d’eccellenza per il settore cicloturistico su scala nazionale, consolidando il proprio prestigio ben oltre i confini del Centro Italia. Una manifestazione capace di rinnovarsi costantemente senza perdere il suo spirito originario, volto a coniugare turismo dolce, tutela dell’ambiente e valorizzazione della cultura.

Dichiarazioni

Assessore al turismo, Giovanni Angelini Paroli “Il cicloturismo, i cammini, il turismo outdoor in generale sono segmenti sempre più apprezzati. Tra i valori aggiunti della vecchia ferrovia Spoleto Norcia c’è anche l’aspetto ambientale, perché si snoda all’interno di un ecosistema che in questo modo viene fatto conoscere e preservato. L’evento della SN in MTB non è solo un appuntamento sportivo, ma è un volano turistico che acquisisce sempre più importanza e valore. Durante l’anno, sia sulla vecchia ferrovia che sulla ciclovia Spoleto Assisi, ci sono moltissimi turisti che arrivano per scoprire Spoleto e l’Umbria grazie proprio a questi percorsi. Mi auguro che ci sia un impulso forte al completamento dell’intero tracciato”.

Assessore allo sport, Federico Cesaretti: “Per realizzare questa manifestazione c’è, insieme al presidente Luca Ministrini, tutta una macchina organizzativa che spesso rimane dietro alle quinte ma che è indispensabile per la sua buona riuscita. Oltre alla Mountain bike c’è anche la parte dedicata al trail. Negli ultimi 13 anni abbiamo sempre assistito a edizioni molto partecipate e apprezzate. La manifestazione è ormai un appuntamento fisso a livello nazionale. Anche i runner apprezzano moltissimo percorsi come questi e ormai è sempre più frequente vedere corridori una volta abituati a correre su strada che si avventurano in percorsi extra stradali. Tutto questo, trail e Mountain bike insieme, permettono di conoscere il territorio dando un impulso sempre maggiore al turismo”.

Sindaco di Sant’Anatolia di Narco, Tullio Fibraroli: “Nel nostro comune arrivano sempre più spesso gruppi di ciclisti, anche dall’estero, che apprezzano moltissimo il tracciato. Sant’Anatolia di Narco è uno snodo per arrivare a Spoleto e per raggiungere l’alta Valnerina da una parte e le Cascate delle Marmore dall’altra. Ringrazio di cuore tutto coloro che contribuiscono alla realizzazione della Spoleto Norcia in MTB, a partire dal Comune di Spoleto e la Regione Umbria.”

Consigliere Regione Umbria, Stefano Lisci: “Ringrazio il presidente Luca Ministrini per la sinergia che negli anni è riuscito a creare con le istituzioni. Stanno per partire i lavori per il completamento del tracciato, con i primi interventi che saranno avviati a settembre e l’Agenzia del demanio investirà tre milioni di euro per il recupero dei diversi caselli lungo della vecchia ferrovia Spoleto Norcia. Il lavoro che sta facendo la Regione Umbria è finalizzato anche alla gestione di questo grande patrimonio. Si sta ragionando anche rispetto al collegamento tra Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, per permettere una continuità tra il tracciato della SpoletoNorcia e la Greenway del Nera che va verso Le Marmore”.

Qualche settimana fa abbiamo avuto qui lo studio di ingegneria che ha fatto il progetto di recupero dei caselli. Progetto Bici in comune aiuta a promuovere il cicloturismo.

Vicepresidente della Fondazione CARISPO, Maria Letizia Angelini Paroli: “Sosteniamo con convinzione la Mostra itinerante organizzata per celebrare i 100 anni della vecchia ferrovia. La Spoleto Norcia abbraccia diversi temi cari alla Fondazione, perché realizza iniziative non solo sportive, ma anche legate all’ambiente. I 100 anni sono una ricorrenza particolarmente importante perché consentono di valorizzare l’intera città. Come Fondazione abbiamo sostenuto SNinMTB affinché potesse avere in dotazione anche bici adatte al ciclismo inclusivo: è un aspetto di carattere sociale a cui teniamo molto”.

Presidente La Spoleto Norcia in MTB Srl, Luca Ministrini: “C’è grande entusiasmo per questa tredicesima edizione. La manifestazione continua a crescere, con iscritti italiani e stranieri. Anche per il trail running puntiamo ad arrivare a 700 iscritti. Quest’anno abbiamo un calendario di quattro giorni, rispetto ai tre delle passate edizioni. Dal 30 maggio al 2 giugno celebreremo lo sport ed i 100 anni della vecchia ferrovia. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto delle istituzioni, come la Regione Umbria, il Comune di Spoleto, il Comune di San’Anatolia di Narco e di uno partner ormai imprescindibile come la Pietro Coricelli Spa”.

CEO Pietro Coricelli Spa, Chiara Coricelli: “Sono portata per indole a parlare poco ma ad apprezzare molto chi si dà da fare, realizzando progetti e lavorando per farli crescere. La nostra presenza come azienda al fianco della SNinMTB è legata proprio a questo: ogni anno vediamo decine e decine di volontari che si prodigano con l’unico intento di garantire la buona riuscita di questa meravigliosa manifestazione. Noi continueremo a supportare questo territorio, queste persone e questa manifestazione”.