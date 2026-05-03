In trecento per la prima edizione de “La Via dei Borghi Marscianesi” - Tuttoggi.info

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In trecento per la prima edizione de “La Via dei Borghi Marscianesi”

Redazione

In trecento per la prima edizione de “La Via dei Borghi Marscianesi”

Dom, 03/05/2026 - 15:43

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Si è svolta domenica 26 aprile la prima edizione de “La Via dei Borghi Marscianesi”, la camminata non competitiva di lunga distanza promossa dal Comune di Marsciano e organizzata dall’associazione L’Olivo e la Ginestra. Un’iniziativa che ha registrato un’adesione straordinaria, con circa 300 partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale e anche dall’estero.

La manifestazione ha proposto quattro percorsi – 8, 13, 26 e 35 chilometri – lungo un unico itinerario panoramico che, con partenza da Marsciano ha attraversato i borghi di Morcella, Cerqueto, Compignano, Montelagello, Montevibiano, Mercatello, Spina, Sant’Apollinare, Pieve Caina e Castiglione della Valle, offrendo a camminatori esperti e principianti un’esperienza immersiva nel cuore e nella storia del territorio marscianese. Un modo lento e autentico di riscoprire la bellezza del paesaggio, in linea con i principi del turismo sostenibile e della valorizzazione delle comunità locali. La camminata è stata preceduta, nel pomeriggio di sabato 25 aprile, da una visita alla Rocca di Sant’Apollinare, seguita da un momento conviviale e da una cena medievale al Castello di Spina che ha registrato il tutto esaurito, contribuendo a creare un clima di attesa e convivialità.

“La grande partecipazione a questa prima edizione – sottolinea l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Marsciano, Michele Capoccia – conferma la riuscita di una formula vincente, capace di unire movimento, paesaggio e comunità. La Via dei Borghi Marscianesi non è stata solo una camminata, ma un’esperienza che ha messo in relazione le persone con i luoghi e con le storie che li abitano, capace di restituire emozioni belle e intense a chi vi ha preso parte. Il successo di oggi è il risultato di un lavoro condiviso e di una visione che guarda alla valorizzazione del territorio in modo rispettoso, inclusivo e sostenibile”.

L’assessore, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, esprime quindi un ringraziamento a tutti i partecipanti e a quanti hanno reso possibile questo evento a partire dalla Regione Umbria per il sostegno dato, dall’associazione L’Olivo e la Ginestra per la passione e la cura con cui porta avanti questo progetto, dagli uffici comunali fino alle tante associazioni, ai volontari e alle realtà aziendali locali che hanno contribuito ad accogliere i partecipanti con disponibilità e calore. “È grazie a questa rete di collaborazioni – conclude Michele Capoccia – che iniziative come questa possono crescere e diventare un punto di riferimento per il nostro territorio. Ci metteremo subito al lavoro per organizzare una seconda edizione”.

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