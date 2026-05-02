"Sua figlia ha avuto un incidente", ma era una truffa: foglio di via per un 23enne - Tuttoggi.info

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“Sua figlia ha avuto un incidente”, ma era una truffa: foglio di via per un 23enne

Redazione

“Sua figlia ha avuto un incidente”, ma era una truffa: foglio di via per un 23enne

Sab, 02/05/2026 - 13:23

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Prosegue l’impegno della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni di truffa alle fasce più vulnerabili.

Il Questore della Provincia di Perugia ha emesso in questi giorni un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Gualdo Cattaneo (PG) per la durata di 4 anni nei confronti di un uomo di origini campane classe 2003.

L’istruttoria della Divisione Anticrimine ha tratto origine da una segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Gualdo Cattaneo.

In particolare, la vittima è stata contattata telefonicamente da un soggetto che, qualificandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri, le ha riferito falsamente che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, prospettando la necessità di versare una somma di denaro, pari a circa 8.000 euro, per evitarle conseguenze penali.

Nel corso della conversazione, alla quale partecipava anche un secondo soggetto qualificatosi come “avvocato”, la vittima è stata indotta a raccogliere denaro e monili in oro presenti in casa, poi consegnati a un complice recatosi presso l’abitazione.

L’uomo, descritto come alto e robusto, si è poi allontanato a bordo di un’utilitaria di colore bianco con vetri posteriori oscurati.

L’episodio rientra nel fenomeno delle cosiddette “truffe del finto appartenente alle Forze dell’Ordine o avvocato”, che colpiscono in particolare le persone anziane facendo leva su situazioni di emergenza e coinvolgimento di familiari.

A seguito delle indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri è stato possibile individuare il presunto autore, successivamente riconosciuto dalla vittima.

L’uomo, gravato da diversi precedenti specifici, è stato raggiunto dal foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Gualdo Cattaneo (PG) per la durata di 4 anni.

Il Foglio di Via Obbligatorio è una misura di prevenzione personale disposta dal Questore che vieta al destinatario di ritornare nel comune dal quale è stato allontanato per un periodo determinato quando la sua presenza sia ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico.

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