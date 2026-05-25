 Comunali, Fontana "Centrodestra presente ovunque, mistificato esito referendum" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Comunali, Fontana “Centrodestra presente ovunque, mistificato esito referendum”

ItalPress

Comunali, Fontana “Centrodestra presente ovunque, mistificato esito referendum”

Lun, 25/05/2026 - 21:03

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – “A Venezia e Lecco pare che le cose stiano andando bene. A Origgio abbiamo vinto ancora una volta, per ora però è difficile fare dei commenti adesso perché sono veramente pochissime le sezioni già scrutinate per cui aspettiamo. Però siamo significativamente presenti ovunque con grandi speranze”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento all’Università Statale di Milano ha commentato i primi risultati delle elezioni amministrative. Alla domanda se i risultati smentiscano le voci della vigilia su difficoltà per il centrodestra dopo la sconfitta al referendum, Fontana ha risposto che “l’errore commesso è questo valore di carattere politico che non ha assolutamente. Sul referendum c’è stata una mistificazione della realtà e chi ha saputo mistificare bene la realtà ha ottenuto un consenso da parte di gente che purtroppo pensava di parlare di una cosa, mentre in realtà si parlava di un’altra”.

xh7/fsc/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!