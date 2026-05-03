Presentato ‘Artisti al Monte’: appuntamento dal 9 al 17 maggio a Monte Santa Maria Tiberina - Tuttoggi.info

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Presentato ‘Artisti al Monte’: appuntamento dal 9 al 17 maggio a Monte Santa Maria Tiberina

Redazione

Presentato ‘Artisti al Monte’: appuntamento dal 9 al 17 maggio a Monte Santa Maria Tiberina

Dom, 03/05/2026 - 15:41

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La presidente della Seconda commissione consiliare, Letizia Michelini, questa mattina, nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, ha partecipato alla presentazione della XIV edizione di ‘Artisti al Monte’ che si terrà dal 9 al 17 maggio 2026 a Palazzo Museo Bourbon del Monte a Monte Santa Maria Tiberina.

La manifestazione è patrocinata dall’Assemblea legislativa dell’Umbria. “‘Artisti al Monte’, giunto alla sua 14ª edizione a Monte Santa Maria Tiberina, – ha detto Letizia Michelini – si conferma una manifestazione di riferimento per la valorizzazione culturale e identitaria del territorio. L’evento, sostenuto dall’Assemblea legislativa, rappresenta un’importante occasione di promozione del borgo e delle sue eccellenze artistiche, contribuendo alla vitalità culturale e alla crescita della comunità locale. Un’iniziativa che, attraverso l’arte e la partecipazione, rafforza il legame tra cultura e sviluppo del territorio.”

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Donatella Foiani, assessore del Comune di Monte Santa Maria Tiberina, Patrizia Regini e Marcello Caraffini dell’associazione ‘Artisti al Monte’, e Iris Valorisi dell’associazione ‘Palestra delle Emozioni’, organizzatrice della mostra ‘Sorella Acqua’. Nel corso della conferenza stampa è stato sottolineato come ‘Artisti al Monte’ “è una manifestazione d’arte unica nel suo genere, che quest’anno coinvolgerà oltre 60 artisti, e che presenta molteplici forme d’arte, con laboratori, installazioni, presentazioni letterarie che vanno dalla poesia fino al fumetto, estemporanee con artisti all’aperto, mostre fotografiche. E in questa edizione, in occasione dell’ottocentenario della morte di San Francesco, verrà ospitata la mostra fotografica ‘Sorella Acqua’ di Iris Valorosi, un percorso visivo, uditivo, tattile, meditativo e inclusivo, che vede la collaborazione dell’artista non vedente Felice Tagliaferri con la scultura ‘mani che accolgono’ e le note musicali di Luca Mauceri”.

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