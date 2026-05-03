Presentato ‘Artisti al Monte’: appuntamento dal 9 al 17 maggio a Monte Santa Maria Tiberina - Tuttoggi.info

La presidente della Seconda commissione consiliare, Letizia Michelini, questa mattina, nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, ha partecipato alla presentazione della XIV edizione di ‘Artisti al Monte’ che si terrà dal 9 al 17 maggio 2026 a Palazzo Museo Bourbon del Monte a Monte Santa Maria Tiberina.

La manifestazione è patrocinata dall’Assemblea legislativa dell’Umbria. “‘Artisti al Monte’, giunto alla sua 14ª edizione a Monte Santa Maria Tiberina, – ha detto Letizia Michelini – si conferma una manifestazione di riferimento per la valorizzazione culturale e identitaria del territorio. L’evento, sostenuto dall’Assemblea legislativa, rappresenta un’importante occasione di promozione del borgo e delle sue eccellenze artistiche, contribuendo alla vitalità culturale e alla crescita della comunità locale. Un’iniziativa che, attraverso l’arte e la partecipazione, rafforza il legame tra cultura e sviluppo del territorio.”

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Donatella Foiani, assessore del Comune di Monte Santa Maria Tiberina, Patrizia Regini e Marcello Caraffini dell’associazione ‘Artisti al Monte’, e Iris Valorisi dell’associazione ‘Palestra delle Emozioni’, organizzatrice della mostra ‘Sorella Acqua’. Nel corso della conferenza stampa è stato sottolineato come ‘Artisti al Monte’ “è una manifestazione d’arte unica nel suo genere, che quest’anno coinvolgerà oltre 60 artisti, e che presenta molteplici forme d’arte, con laboratori, installazioni, presentazioni letterarie che vanno dalla poesia fino al fumetto, estemporanee con artisti all’aperto, mostre fotografiche. E in questa edizione, in occasione dell’ottocentenario della morte di San Francesco, verrà ospitata la mostra fotografica ‘Sorella Acqua’ di Iris Valorosi, un percorso visivo, uditivo, tattile, meditativo e inclusivo, che vede la collaborazione dell’artista non vedente Felice Tagliaferri con la scultura ‘mani che accolgono’ e le note musicali di Luca Mauceri”.