Sicurezza stradale, a Terni parte la campagna “Tante Strade, una sola Vita” - Tuttoggi.info

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Sicurezza stradale, a Terni parte la campagna “Tante Strade, una sola Vita”

Redazione

Sicurezza stradale, a Terni parte la campagna “Tante Strade, una sola Vita”

Dom, 03/05/2026 - 13:44

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Una giornata con le scuole per aiutare i giovani a capire che la strada è una grande opportunità ma anche luogo di pericoli che richiedono attenzione e conoscenza. E’ “Tante Strade, una sola Vita”, la campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Provincia di Terni per aiutare le giovani generazioni a capire meglio come mettersi alla guida e rispettare le regole.

La prima iniziativa è in programma lunedì 4 maggio dalle 9.30 alle 13.00 al Centro per l’Autonomia di Terni, in Via Papa Benedetto III, 48, insieme a Polizia Stradale, Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi San Gallo” di Terni, Polizia locale del Comune di Terni e Centro per l’Autonomia, con la collaborazione fattiva della Polizia provinciale. Saranno presenti il vice Prefetto, dott.ssa Simonetta Mignozzetti, il Questore di Terni, dott. Michele Abenante, la Comandante della Polizia Stradale di Terni, dott.ssa Adalgisa Quaranta, il Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Antonio De Rosa, il Comandante della Guardia di Finanza Gruppo di Terni, ten.col. Pasquale Dilillo, la Comandante della Polizia locale del Comune di Terni, dott.ssa Gioconda Sassi, la Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di Terni, dott.ssa Gilda Giancipoli, la Dirigente dell’ITT “Allievi San Gallo”, dott.ssa Cinzia Fabrizi e il coordinatore del Centro per l’Autonomia Andrea Tonucci.

Le parole del Presidente Bandecchi: “Con le prove al simulatore vogliamo dimostrare ai ragazzi a cosa realmente vanno incontro se si mettono alla guida dopo aver bevuto o fatto uso di sostanze stupefacenti. Attraverso questo strumento possiamo di sensibilizzare le nuove generazioni facendogli vivere un’esperienza immersiva e realistica che li pone di fronte ad una situazione di vero pericolo. Con questo progetto diciamo ai ragazzi che la vita è una sola e sulla strada non sono ammessi errori perché potrebbero avere conseguenze tragiche.

La Provincia, con questa iniziativa, vuole offrire un contributo concreto ai giovani, fornendo loro gli strumenti più idonei per essere consapevoli dei rischi che si corrono alla guida. Ci tengo particolarmente a ringraziare i rappresentanti delle forze dell’ordine. Il loro lavoro è prezioso ed assume ancora più valore se condiviso con i giovani del nostro territorio in giornate formative e progetti educativi come questi”.

Due le classi dell’ITT coinvolte: la IV Automazione e la IV Geometri alle quali verrà offerta la visione di alcuni video della Polizia Stradale sui pericoli della strada. Studentesse e studenti saranno poi impegnati in prove pratiche al tappetino alcolemia della Polizia Stradale che simula gli effetti dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche, al simulatore di guida del Centro per l’Autonomia e alla simulazione dei test per i livelli alcolici e da assunzione di sostanze stupefacenti da parte della Polizia locale di Terni.

Il simulatore del Centro per l’Autonomia riproduce una postazione guida e impegna la persona al volante in una serie di prove che testano il livello di attenzione e di riflessi in caso di imprevisti. Al termine di ogni prova agli studenti verrà rilasciata una certificazione sul livello di attenzione raggiunto. Quella del 4 maggio è la prima di una serie di iniziative che la Provincia ha messo in programma per coinvolgere gli Istituti superiori in una campagna di sensibilizzazione sulla guida sicura che proseguirà con il prossimo anno scolastico e che mira a diventare un appuntamento strutturale. 

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