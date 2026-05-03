Assisi festeggia l'ottavo centenario con tanti eventi e iniziative: il programma - Tuttoggi.info

Grandi progetti, iniziative ed eventi speciali nel 2026 ad Assisi, con un’intera comunità mobilitata per celebrare l’ottavo centenario della morte di san Francesco, quando con la collaborazione del Comune di Curtatone arriverà ad Assisi l’arte dei migliori “Madonnari” del mondo per una grande opera collettiva dedicata al Patrono d’Italia, nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, dal 28 al 30 agosto 2026.

“Viviamo un evento storico – hanno sottolineato ieri nel corso della presentazione il sindaco Valter Stoppini, con gli assessori Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio – e un tempo straordinario per promuovere eredità e valori di Francesco come uomo, santo, cittadino di Assisi e del mondo”. Il calendario è composto da oltre 80 appuntamenti nell’arco dell’anno, tra spiritualità, cultura, solidarietà, impegno sociale.

Le iniziative centrali del programma del Centenario includono eventi speciali, come la Giornata mondiale dei poveri, lo Youth Franciscan Meeting che sarà tra l’altro chiuso da Papa Leone, festività francescane straordinarie. Sul fronte culturale, spiccano la catalogazione del Fondo antico della Biblioteca comunale per rendere accessibili le Fonti francescane, la grande mostra d’arte contemporanea “Franciscus. Fratello in arte” di Michelangelo Pistoletto, l’opera collettiva con Madonnari da tutto il mondo e una serie di attività che uniscono musica, arte, teatro, bellezza, natura, valorizzazione della città e del territorio.

Tra questi il podcast “Francesco un concittadino” “Assisi 1930-1960, Trent’anni di filmati in bianco e nero”, docufilm sulle celebrazioni francescane nella storia di Assisi; la stampa anastatica della Nova vita di san Francesco d’Assisi di Arnaldo Fortini. E ancora il WTE (World Tourism Event): il 24 e 25 settembre, a Palazzo Monte Frumentario, si terrà il salone internazionale del turismo dedicato alla valorizzazione e promozione dei siti patrimonio mondiale UNESCO, la Cavalcata di Satriano il 6 settembre com la partecipazione dei “reparti ippomontati” di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, IV Reggimento Carabinieri, Carabinieri Forestali e VIII Reggimento Lancieri di Montebello.

Non mancherà “Assisi 4 life”, evento che unisce sport, benessere, natura e cultura, in un’esperienza condivisa e inclusiva. Ci sarà infine anche la nuova formula del premio con riconoscimento nazionale “Francesco e il Samaritano: testimoni sulle strade della solidarietà” a chi ogni giorno opera sulle strade italiane a tutela della vita (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa, Vigili del Fuoco). Il Comune di Assisi ha inoltre stanziato 100mila euro ed emesso un avviso pubblico rivolto ad enti, associazioni e scuole del territorio per contributi a sostegno di progetti ed eventi culturali finalizzati valorizzare la figura e il messaggio di San Francesco e il suo legame con la città: sono state 24 le iniziative accolte e finanziate, che verranno sviluppate nel corso del 2026.

Tutte le iniziative potranno tra l’altro avvalersi del logo UNESCO, a seguito dell’inclusione della candidatura dedicata a San Francesco di Assisi nel programma “Anniversari UNESCO 2026-2027”, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani: a darne notizia il Comitato nazionale per l’ottocentenario presieduto da Davide Rondoni. “Questo riconoscimento da parte dell’UNESCO non è solo un tributo alla memoria di un uomo straordinario nella sua normalità, ma è un ulteriore e prestigioso attestato al valore universale e senza tempo della sua parola e della sua vita”, le parole del ministro Andrea Abodi.