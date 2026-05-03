Atletica, Ribigini vice campionessa d'Italia - Tuttoggi.info

Sulmona (L’Aquila) ha ospitato i Campionati italiani dei 10.000 metri che la scorsa settimana hanno messo in palio i titoli Assoluti e Promesse su pista, un evento indicativo verso la Coppa Europa di specialità in programma il 23 maggio a La Spezia. L’Umbria era rappresentata dall’Atletica Arcs Cus Perugia che ha schierato Melissa Fracassini tra le Assolute e Elena Ribigini tra le Promesse. Fracassini, campionessa italiana assoluta di cross corto, ha chiuso al quinto posto tra le Assolute con il tempo di 36.15 nella gara vinta da Federica Del Buono, mentre Elena Ribigini ha conquistato l’argento tra le Promesse, un secondo posto ottenuto dalla vice campionessa d’Italia al termine di una gara chiusa con un crono di 36.47 alle spalle della neo campionessa italiana Sara Arrigoni.