Nuovo pronto soccorso a Trapani, Schifani "Giornata positiva, non ci fermiamo" - Tuttoggi.info

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Nuovo pronto soccorso a Trapani, Schifani “Giornata positiva, non ci fermiamo”

ItalPress

Nuovo pronto soccorso a Trapani, Schifani “Giornata positiva, non ci fermiamo”

Mer, 27/05/2026 - 21:03

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TRAPANI (ITALPRESS) – “Tutte le volte che si inaugura un pronto soccorso è un punto avanti che realizza la sanità pubblica, anche quella privata, nell’interesse del cittadino. Il pronto soccorso è il primo impatto del paziente e deve obbedire, secondo me, a due logiche: la capacità dell’emergenza medica, strumentale, e anche all’accoglienza, perché il paziente si trova traumatizzato. Quindi essere accolto anche in un ambiente accogliente come quello che stiamo inaugurando è un fatto estremamente positivo. Noi siamo particolarmente impegnati come governo sin dall’inizio sulla tutela della manutenzione dei pronti soccorsi e l’apertura di nuovi pronti soccorsi. Questa di oggi per me è una giornata estremamente positiva. Continuiamo naturalmente il nostro percorso nella consapevolezza che occorre fare sempre di più e meglio a tutela della salute dei cittadini. Abbiamo anche dei punti di eccellenza in Sicilia, dei grandi interventi che vengono realizzati da grandi medici, chirurghi e non”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione dei nuovi locali del pronto soccorso all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani.

pc/mca2
(Fonte video: Regione Siciliana)

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