Salute territoriale, a Spoleto nasce polo integrato di oltre 2mila mq - Tuttoggi.info

Offrire alla comunità un luogo in cui salute, prevenzione e benessere possano essere accessibili in modo semplice e continuativo, attraverso la presenza di diversi servizi sanitari e professionisti che operano in spazi distinti e autonomi, ciascuno nel pieno rispetto delle proprie competenze professionali. È la mission della “Città della Salute” di Spoleto, un polo sanitario integrato di oltre 2.000 mq ideato dagli imprenditori Daniele e Gabriele Pegolo, con la collaborazione del dottor Riccardo Scoccianti.

Ubicata in un’area riqualificata che era stata abbandonata e costruita recuperando un edificio degli anni ’70, reso energeticamente efficiente ed indipendente attraverso pannelli fotovoltaici, la struttura, che si trova in Piazza D’Armi, verrà presentata in anteprima alla stampa mercoledì 6 maggio.

Il complesso, che sarà ufficialmente inaugurato domenica 10 maggio, sarà organizzato su due livelli e collegato da un’ampia galleria di servizio, ospiterà realtà sanitarie e servizi alla persona indipendenti, tra cui: