Salute territoriale, a Spoleto nasce polo integrato di oltre 2mila mq - Tuttoggi.info

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Salute territoriale, a Spoleto nasce polo integrato di oltre 2mila mq

Redazione

Salute territoriale, a Spoleto nasce polo integrato di oltre 2mila mq

Sanità territoriale, polo integrato di oltre 2.000 mq con centro di medicina generale (14 studi per medici di famiglia e 2 servizi infermieristici) e centro specialistico (6 ambulatori per visite e attività diagnostiche), farmacia e medical spa
Gio, 30/04/2026 - 16:41

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Offrire alla comunità un luogo in cui salute, prevenzione e benessere possano essere accessibili in modo semplice e continuativo, attraverso la presenza di diversi servizi sanitari e professionisti che operano in spazi distinti e autonomi, ciascuno nel pieno rispetto delle proprie competenze professionali. È la mission della “Città della Salute” di Spoleto, un polo sanitario integrato di oltre 2.000 mq ideato dagli imprenditori Daniele e Gabriele Pegolo, con la collaborazione del dottor Riccardo Scoccianti.

Ubicata in un’area riqualificata che era stata abbandonata e costruita recuperando un edificio degli anni ’70, reso energeticamente efficiente ed indipendente attraverso pannelli fotovoltaici, la struttura, che si trova in Piazza D’Armi, verrà presentata in anteprima alla stampa mercoledì 6 maggio.

Il complesso, che sarà ufficialmente inaugurato domenica 10 maggio, sarà organizzato su due livelli e collegato da un’ampia galleria di servizio, ospiterà realtà sanitarie e servizi alla persona indipendenti, tra cui:

  • un centro di medicina generale, con 14 studi per medici di famiglia e 2 servizi infermieristici;
  • un centro medico specialistico, con 6 ambulatori destinati a visite e attività diagnostiche;
  • la storica farmacia Scoccianti, che si svilupperà su 600 mq con aree dedicate alla consulenza, alla prevenzione e ai servizi per la salute;
  • una medical spa, dedicata alla cura e al benessere della persona a 360°.

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