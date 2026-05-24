Fiori d’arancio per Francesco Casciola e Fiona Wong Lie Mun, nozze da sogno nella campagna senese - Tuttoggi.info

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Fiori d’arancio per Francesco Casciola e Fiona Wong Lie Mun, nozze da sogno nella campagna senese

Redazione

Fiori d’arancio per Francesco Casciola e Fiona Wong Lie Mun, nozze da sogno nella campagna senese

Il giovane di origini folignati ha sposato Fiona con rito civile in Toscana. A celebrare l’unione Andrea Bronchinetti, ufficiale di stato civile delegato. Dopo la cerimonia, festa con musica, balli, amici e parenti
Dom, 24/05/2026 - 10:14

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Fiori d’arancio per Francesco Casciola e Fiona Wong Lie Mun, che hanno coronato il loro sogno d’amore con un’elegante cerimonia civile nella splendida cornice della campagna senese.

Il matrimonio si è svolto in Toscana, nella suggestiva location dell’Agriturismo Podere Casato, struttura immersa tra le colline del Chianti e le Crete Senesi, abitualmente scelta anche per cerimonie e matrimoni, con possibilità di celebrazione del rito civile e organizzazione di eventi in esclusiva.

A unire in matrimonio Francesco e Fiona è stato Andrea Bronchinetti di Foligno, in qualità di ufficiale di stato civile delegato dal Comune di Monteriggioni, dove gli sposi risiedono. Una presenza che ha reso ancora più forte il legame con l’Umbria e, in particolare, con la città di Foligno.

Francesco Casciola, infatti, è di origini folignati ed è legato a una famiglia molto conosciuta in città. Il padre Massimo Casciola è direttore generale di VUS COM, mentre la madre Mara è un’artista di fama internazionale, apprezzata per il suo percorso creativo e per la sua sensibilità artistica.

La cerimonia, raccolta e carica di emozione, si è svolta davanti ad amici e parenti, in un’atmosfera intima e raffinata, dove il paesaggio toscano ha fatto da sfondo a uno dei momenti più importanti della vita degli sposi. Dopo il rito civile, la giornata è proseguita con una festa all’insegna della convivialità, della musica e dei balli. Un ricevimento gioioso, pensato per condividere con le persone più care la felicità di Francesco e Fiona, tra sorrisi, brindisi e momenti di grande partecipazione.

Per la famiglia Casciola, profondamente legata a Foligno, il matrimonio ha rappresentato anche un’occasione di festa condivisa con tanti amici umbri, che hanno raggiunto la Toscana per essere accanto agli sposi in una giornata speciale. Un’unione celebrata nel cuore della campagna senese, ma con un forte filo affettivo che riporta a Foligno: quello delle radici, degli affetti familiari e delle amicizie che hanno accompagnato Francesco e Fiona nel giorno del loro sì.

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