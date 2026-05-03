Schianto sulla Flaminia, 7 feriti tra cui 3 bambini | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

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Schianto sulla Flaminia, 7 feriti tra cui 3 bambini | Aggiornamenti

Carlo Ceraso

Schianto sulla Flaminia, 7 feriti tra cui 3 bambini | Aggiornamenti

Dom, 03/05/2026 - 19:02

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Uno schianto tra auto si è verificato lungo la Statale Flaminia, a pochi chilometri dall’ingresso dper Spoleto, con almeno 7 persone coinvolte tra cui 3 bambini, tutti trasportati negli ospedali di Spoleto, Foligno e Terni.

Non è ancora possibile ricostruire la dinamica dell’incidente sulla quale stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco e almeno 4 ambulanze del 118, cui si è aggiunto l’intervento dell’elisoccorso Nibbio per il trasferimento dei bambini al nosocomio di Terni.

Dalle prime informazioni – la viabilità sulla Flaminia ha subito quasi un paio di ore di stop prima di riprendere regolarmente intorno alle 17 – una Volkswagen che proveniva da Terni verso Spoleto avrebbe invaso la corsia opposta dalla quale sopraggiungeva una Bmw.

Coinvolta anche una terza auto. Lo schianto sulla Flaminia è avvenuto poco distante il noto bar Zengoni.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vari equipaggi per prendersi cura dei feriti (almeno 7 al momento le persone ricorse alla cura dei sanitari) le cui condizioni non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

Riproduzione riservata

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