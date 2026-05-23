Molesta studentessa in strada e aggredisce militari, arrestato 78enne - Tuttoggi.info

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Molesta studentessa in strada e aggredisce militari, arrestato 78enne

Davide Baccarini

Molesta studentessa in strada e aggredisce militari, arrestato 78enne

Sab, 23/05/2026 - 12:15

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Momenti di tensione nella notte a Perugia, nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge. Un uomo di 78 anni, di origini irachene e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e contestualmente denunciato in stato di libertà per violenza sessuale.

I fatti si sono consumati poco prima della mezzanotte in via della Ferrovia. I militari di Perugia, affiancati dal personale della Squadra di Intervento Operativo (SIO) dell’8° Reggimento “Lazio” di Roma – impegnati in un servizio straordinario nell’area dello scalo ferroviario –, sono stati attirati da alcune urla provenienti dalla strada.

Giunti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno trovato una studentessa italiana di 25 anni visibilmente scossa. La giovane ha raccontato che poco prima, mentre stava camminando in compagnia della sorella, era stata avvicinata dal 78enne, a lei completamente sconosciuto. L’uomo l’aveva palpeggiata, per poi rivolgerle insulti e frasi gravemente offensive.

I militari hanno subito individuato l’anziano a poca distanza, ma l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito con estrema aggressività al controllo, insultando pesantemente i carabinieri e scagliandosi contro di loro, tentando di strattonarli e colpirli al volto.

Una volta bloccato e neutralizzato senza che nessuno riportasse lesioni, l’uomo è stato condotto al Comando Provinciale di Perugia e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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