Bastia Umbra, rush finale per il sottopasso di via Firenze: approvata la convenzione - Tuttoggi.info

Approvata dalla giunta regionale la convenzione tra Regione Umbria, RFI e Comune di Bastia Umbra sul sottopasso di via Firenze.

L’accordo prevede il coinvolgimento di RFI per gli aspetti legati alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, il contributo della Regione Umbria attraverso le risorse dell’Accordo di Coesione con il Governo, pari a 1 milione di euro, e la compartecipazione del Comune di Bastia Umbra, che metterà a disposizione le risorse derivanti dalla lottizzazione Prelios – ex Franchi per un importo totale di 1,3 milioni di euro. “Quello compiuto in queste ore – dice il sindaco – è un passo importante di un percorso lungo e complesso, che questa amministrazione ha intrapreso fin dal primo momento del proprio insediamento”. Secondo Pecci, quando la giunta si è insediata,il sottopasso era legato soltanto a una vecchia convenzione ormai scaduta, che faceva riferimento in maniera generica ai sottopassi ferroviari di Bastia Umbra.

“In questi due anni abbiamo lavorato per trasformare un’intenzione generica in un percorso amministrativo definito. Non siamo ancora all’inizio dei lavori, è giusto dirlo con chiarezza ai cittadini, ma siamo davanti a un primo vero giro di boa. Oggi la strada per arrivare alla realizzazione del sottopasso di Via Firenze comincia a essere certa, con responsabilità, risorse e competenze finalmente individuate”. E ora si riapre anche il tema del superamento del passaggio a livello di Ospedalicchio, visto che per la giunta le due opere sono collegate: “Manterremo l’impegno assunto e porteremo al più presto in Consiglio Comunale gli atti amministrativi necessari predisposti dall’assessora Ramona Furiani, perché anche su questo fronte il percorso possa procedere con la massima trasparenza”.



Ma il centrodestra in Regione mette i puntini sulle i: “Il via libera alla convenzione per il sottopasso di via Firenze rappresenta certamente una buona notizia per Bastia Umbra e per tutto il territorio, ma è doveroso ricordare, con serietà istituzionale e onestà politica, che è stato il lavoro portato avanti dall’assessorato che ho guidato nella precedente legislatura ad aver realmente avviato e reso possibile questo percorso”, dichiara Enrico Melasecche, già assessore regionale a infrastrutture e trasporti, oggi capogruppo della Lega Umbria.

“È stato necessario – ricorda un intenso lavoro istituzionale di coordinamento, costruito dalla Regione Umbria durante gli anni dell’amministrazione di centrodestra, per riaprire una partita che per troppo tempo era rimasta bloccata. Fu infatti nel maggio del 2023 – ricorda Melasecche – che, presso l’assessorato regionale alle Infrastrutture, promossi e presiedetti un tavolo tecnico decisivo con Rete Ferroviaria Italiana, i dirigenti regionali, il Comune di Bastia Umbra e la società Prelios. In quella sede si affrontarono finalmente, in maniera concreta e pragmatica, tutti i nodi che avevano impedito per anni la realizzazione dell’opera. Senza quel lavoro preliminare di mediazione istituzionale, di raccordo tecnico e di costruzione degli accordi fra enti – conclude Melasecche – oggi non si parlerebbe della realizzazione del sottopasso e riscrivere la storia o fingere di dimenticare chi abbia sbloccato una situazione non rende un buon servizio alla verità né ai cittadini. L’importante oggi è che Bastia Umbra possa finalmente vedere realizzata un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza, la fluidità del traffico e la modernizzazione della città”.

