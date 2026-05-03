Antonelli non si ferma più e vince anche a Miami - Tuttoggi.info

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Antonelli non si ferma più e vince anche a Miami

ItalPress

Antonelli non si ferma più e vince anche a Miami

Dom, 03/05/2026 - 21:48

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MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne bolognese, pilota della Mercedese, vince dunque la terza gara consecutiva e allunga a +20 nella classifica iridata sul compagno George Russell, “solamente” quarto sul traguardo odierno. Ritrova smalto la McLaren, che mette Lando Norris in seconda e Oscar Piastri in terza piazza. Problemi all’ala posteriore a due giri dalla fine per Charles Leclerc (Ferrari), che perde il podio in favore di Piastri e chiude sesto dietro Russell e Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente quarto e quinto. Weekend anonimo per Lewis Hamilton, che con l’altra Ferrari non va oltre la settima posizione. Completano la top ten l’Alpine di Franco Colapinto e le Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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