Ternana e Gubbio eliminate dai playoff al primo turno | Pagelle - Tuttoggi.info

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Ternana e Gubbio eliminate dai playoff al primo turno | Pagelle

Redazione

Ternana e Gubbio eliminate dai playoff al primo turno | Pagelle

Dom, 03/05/2026 - 22:02

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Finisce al primo turno dei playoff il sogno promozione di Ternana e Gubbio in Serie C.

A Pineto La Mantia illude il Gubbio al 24′ del primo tempo, ma D’Andrea trova il pari in avvio di ripresa e Schirone fissa il risultato sul 2-1.

A Piancastagnaio la Ternana non riesce ad approfittare del vantaggio di aver giocato un tempo con l’uomo in più per l’espulsione di Sussi alla fine del primo tempo. I padroni di casa – che nel primo tempo avevano colto per due volte la traversa – vanno anche in vantaggio con Coccia, ripresi poco dopo da Pettinari su rigore. Ma nella mezzora che resta la Ternana non riesce a trovare il gol qualificazione.

E adesso l’attenzione dei tifosi rossoverdi è per la partita che si gioca fuori dal campo.

La partita delle Fere

in avvio partono forte i padroni di casa, che colpiscono anche la traversa con la conclusione improvvisa di Bertini.

Al 36′ è ancora la traversa a salvare la Ternana sul colpo di testa di Fabrizi.

Ma al 42′ i padroni di casa restano con l’uomo in meno: dopo il controllo Var sul contatto tra Sussi e Vallocchia, il calciatore della Pianese viene espulso.

E così si arriva al riposo a reti inviolate, nonostante le occasioni create dalla Pianese, ma con la Ternana che ha un tempo da giocare con l’uomo in più.

In avvio di ripresa Ferrante ha la prima occasione per le Fere, ma Filippis fa buona guardia.

Fazio prova ad approfittare dell’uomo in più inserendo la fantasia di Orellana, ma nel momento migliore della Ternana è la Pianese a colpire con Coccia.

Al 18′ contatto in area della Pianese tra Fabrizi e Orellana: l’arbitro non ha dubbi ed assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Pettinari non sbaglia.

La Ternana si getta in avanti alla ricerca del gol qualificazione, i padroni di casa provano a resistere agli assalti rossoverdi ed a pungere in contropiede.

Concessi 6 minuti di recupero: tanto dura la speranza della Ternana di non abbandonare il sogno promozione.

Ci prova Orellana, ma non trova la porta. Dall’altra parte Sodero ha l’occasione per chiuderla, ma non riesce a superare Vitali.

Tabellino e pagelle

PIANESE – TERNANA 1-1
12′ st Coccia (P), 20′ st Pettinari rig. (T)

Al 42′ pt espulso Sussi

PIANESE: Filippis 6, Masetti 6, Gorelli 6.5, Amey 6, Tirelli 6.5, Bertini 6.5 (10′ st Ercolani 6), Proietto 6.5 (36′ st Ianesi sv), Coccia 7 (25′ st Martey 6), Sussi 4, Fabrizi 6 (36′ st Sodero sv), Ongaro 6 (1′ st Simeoni 6). A disp.: Nespola, Porciatti, Colombo, Balde, Peli, Xhani. All. Birindelli 7.

TERNANA: Vitali 6, Donati 5.5, Maestrelli 6, Capuano 5.5 (1′ st Martella 6), Ndrecka 6 (41′ st Kurti sv), Garetto 6, Vallocchia 5.5, McJannet 5 (11′ st Leonardi 5.5), Aramu 5.5 (11′ st Orellana 6.5), Ferrante 5.5, Pettinari 6.5 (28′ st Dubickas 5). A disp.: Morlupo, D’Alterio, Pagliari, Panico, Meccariello, Bruti, Proietti. All. Fazio 5.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata

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