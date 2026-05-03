La Sir sbanca in rimonta l'Eurosule e si porta sul 2-0 | Mercoledì può essere già Scudetto - Tuttoggi.info

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La Sir sbanca in rimonta l’Eurosule e si porta sul 2-0 | Mercoledì può essere già Scudetto

Redazione

La Sir sbanca in rimonta l’Eurosule e si porta sul 2-0 | Mercoledì può essere già Scudetto

Dom, 03/05/2026 - 20:49

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La Sir sbanca in rimonta l’Eurosole e si porta sul 2-0 nella serie della finale Scudetto. Una partita equilibrata, con Perugia messa in difficoltà in avvio dal servizio dei padroni di casa e poi in grado di prendere le misure e di imporre il proprio gioco in tutti i fondamentali.

Mercoledì al PalaBarton i Block Devils avranno la possibilità di chiudere i conti e di conquistare il Tricolore.

La partita

L’ex Podrascanin protagonista in un avvio di partita molto equilibrato. Ace di Nikolov per l’11-10 Lube. Imitato poco dopo da Boninfante e poi da Bottolo, aiutato dal nastro (18-13). La Sir prova a rientrare, ma i cucinieri dai 9 metri mettono in difficoltà la ricezione di Perugia, che cede il primo set 25-21 sull’errore al servizio di Ben Tara (che aveva trovato anche un ace).

Nel secondo set i padroni di casa prendono ancora il largo (10-6 con la pipe di Bottolo). Perugia ancora in difficoltà in ricezione, ma gli attacchi di Semeniuk e Plotnytskyi riportano in partita gli ospiti. I Block Devils crescono a muro e trovano il 18 pari sull’attacco di Ben Tara, che poi piazza il sorpasso. Perugia si prende il secondo set 25-22 con la pipe di Plotnytskyi.

Grande equilibrio nel terzo set, con la Lube che prova a scappare e Perugia che si aggrappa a Solè nel momento critico. Gli ace di Plotnytskyi e Loser spingono la Sir, che si prende il terzo set 25-22 e passa in vantaggio.

Partita equilibratissima nel quarto parziale. Break di Perugia con l’attacco in parallela di Ben Tara (11-13). Vantaggio minimo che la Sir mantiene con il muro di Giannelli. Tensione per la chiamata incerta al check, che penalizza Perugia. Dall’altra parte pasticcia Civitanova, che con quattro tocchi regala il punto del 21-19 alla Sir. Grande giocata di Giannelli, che apparecchia per Russo il 22-20. Ben Tara pizzica la linea, come confermato dal check. In un finale concitato si prosegue punto a punto, sino al diagonale vincente di Plotnytskyi che regala alla Sir Gara2..

Tabellino

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia 1-3
25-21, 22-25, 22-25, 23-25

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