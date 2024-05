Europee, Alternativa Popolare esclusa dalla circoscrizione Centro - Tuttoggi.info

La lista di Alleanza Popolare esclusa dalle elezioni europee nella circoscrizione del Centro Italia. Lo ha annunciato Stefano Bandecchi in un video sui social, contestando la decisione della Corte di Appello di Roma alla luce della nota del Viminale del 29 aprile che darebbe il via libera alle liste di AP in tutta Italia, in virtù dell’adesione al PPE.

Tant’è, evidenzia lo stesso Bandecchi, che Napoli ha dato il via libera per la circoscrizione Sud. Niente da fare, invece, per la lista del Centro, dove Alternativa Popolare ha come capolista Luca Palamara. Nelle altre circoscrizioni, compresa quella del Sud, capolista è Stefano Bandecchi.