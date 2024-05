Amelia, segnalati 2 assuntori di droga | Beccato il danneggiatore di ascensori - Tuttoggi.info

Segnalati alla Prefettura un 41enne e 19enne come assuntori di droga. A Narni pizzicato il25enne danneggiatore di ascensori

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della Compagnia di Amelia hanno intensificato, nello scorso fine settimana, i servizi di controllo del territorio, sottoponendo a controllo alcuni esercizi pubblici e 20 veicoli, identificando 32 persone.

Nel corso dell’attività, sono stati segnalati alla Prefettura-UTG di Terni in qualità di assuntori:

un 41enne ternano, passeggero di un veicolo controllato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Norm a Montecastrilli, trovato in possesso di 2 grammi di marijuana e di uno spinello combusto;

un 19enne di origini straniere, anch’egli residente nel capoluogo, incensurato, che i militari della Stazione di Narni hanno controllato, a piedi, in quel Comune, rinvenendogli addosso, nel corso di una perquisizione, oltre 5 grammi di hashish.

I Carabinieri della Stazione di Narni, inoltre, hanno nuovamente sorpreso un 25enne cittadino marocchino, già denunciato per il danneggiamento dell’ascensore del chiostro di Sant’Agostino: il giovane, risultato inottemperante sia al divieto di ritorno in quel Comune che ad un ordine di espulsione dal T.N., in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura, è stato accompagnato dai militari presso un C.P.R. fuori regione per il suo successivo rimpatrio.