“Accade d’estate a Spoleto”, Recital di arie liriche al Caio Melisso - Tuttoggi.info

Sabato 27 luglio alle ore 18.00 al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” è in programma un recital di voci liriche effettuate da studenti cinesi inserito in “Accade d’estate a Spoleto”, il cartellone di eventi organizzato dal Comune di Spoleto insieme alle associazioni, istituzioni culturali cittadine e operatori dello spettacolo, che ci accompagnerà per tutto il periodo estivo fino a domenica 22 settembre.

L’accompagnamento al pianoforte sarà a cura della Orchestre Philharmonique de Radio France, una delle quattro formazioni permanenti di Radio France, insieme al Conservatorio di Musica di Shanghai con la collaborazione della Shanghai Normal University e della Nanjing Normal University.

Il concerto, ad ingresso gratuito, vede l’accompagnamento anche di due strumenti musicali cinesi erhu, detto anche cordofono barbaro a due corde suonato con archetto simile al violino occidentale e pipa a quattro corde appartenente alla famiglia dei liuti che, pur essendo uno strumento tradizionale, viene tuttora usato anche nella musica contemporanea.

Il programma musicale eseguito spazierà dalla musica da camera cinese (Tre desideri per una rosa di Huangzi, Desiderio eterno di Gujianfen, Melodia della primaverile di Weihanzhang, La canzone della nostalgia di città natale di Huangzi e Weihanzhang, Una famosa canzone popolare cinese utilizza bellissimi fiori di canna bianchi come la neve come metafora dell’amore di Yinqing), a musiche per pianoforte come Numa Ami di Zhangchao, a brani come Defying gravity “Wicked” di Stephen Schwartz o An old fashioned loved story “The Wild Party” di Andrew Lippa a arie classiche come O mio babbino caro “Gianni Schicchi” di Puccini, Vado ma dove? K.583 di Mozart, Signore, ascolta “Turandot” di Puccini e Vissi D’arte, Vissi D’Amore “Tosca” di Puccini.