Arrestato autore truffa ai danni zia del presidente della Sardegna - Tuttoggi.info

NUORO (ITALPRESS) – Al termine dell’attività investigativa condotta da militari della Compagnia Carabinieri di Nuoro, i militari della Compagnia di Napoli Stella, nel corso della nottata rintracciavano ed arrestavano un napoletano, colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica di Nuoro, ritenuto colui che il 17 luglio, mediante la tecnica fraudolenta del “finto maresciallo dei Carabinieri”, si era introdotto in casa di una anziana signora, inducendola in errore e impadronendosi di denaro e preziosi di ingente valore. Complesse attività di incrocio degli elementi acquisiti hanno permesso di identificare l’arrestato come la persona che si era introdotta nell’abitazione della mamma e della zia del Presidente della Regione Sardegna, raggirandola ed ottenendone denaro e monili d’oro.

tvi/red