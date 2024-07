Bambino in gita ad Assisi si perde, gruppo ritrovato dopo un'ora di ricerche - Tuttoggi.info

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che venerdì pomeriggio ad Assisi ha visto un bambino di 10 anni smarrirsi mentre era in gita con un gruppo organizzato. A notare il bambino in piazza del Comune, seduto sulle scalette che conducono alla Sala della Conciliazione, che piangeva sconfortato perché non ritrovava più il suo gruppo sono stati alcuni turisti e cittadini. I quali si sono avvicinati cercando di capire e soprattutto di aiutarlo. Ma il bambino, ovviamente spaventato, residente a Rimini, non riusciva a dare informazioni utili sul nome del gruppo e tantomeno sull’alloggio.

La polizia locale è intervenuta immediatamente allertando le forze dell’ordine e poi cercando di individuare il gruppo, risultato poi essere proveniente da una parrocchia di Rimini in gita ad Assisi.

Dopo oltre un’ora di scambio di informazioni, di ricerche e tentativi, il gruppo è stato avvisato della “perdita” del bambino e i responsabili si sono precipitati a riprenderlo.