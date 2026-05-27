Spoleto ricorda Walter Tobagi - Tuttoggi.info

Giovedì 28 maggio 2026, Spoleto ricorda il giornalista Walter Tobagi con una conferenza a partire dalle ore 9:30 nella sala Antonini della Rocca Albornoziana di Spoleto. L’evento, valido per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, coinciderà con la cerimonia conclusiva della XXI edizione del Corso “Walter Tobagi”, organizzato dall’Associazione Amici di Spoleto ETS in collaborazione con il Comune di Spoleto, per ricordare la figura del giornalista del Corriere della Sera, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano il 28 maggio 1980 da un commando di terroristi appartenenti alla Brigata XXVIII marzo. In occasione dell’evento sarà trasmesso anche un video messaggio agli studenti inviato dalla figlia del giornalista, Benedetta Tobagi.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Rocca Albornoz – Museo del Ducato di Spoleto e con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, sarà introdotta da Simonetta Marucci, presidente dell’Associazione Amici di Spoleto Ets e da Francesco Zagnoni, funzionario storico dell’arte che porterà i saluti di Paola Mercurelli Salari, direttrice della Rocca Albornoz – Museo del Ducato di Spoleto.

Interverranno, quindi, Pietro Del Re, giornalista e documentarista, con Gherardo Vitali Rosati, inviato del TG3, e Donatella Binaglia, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, sul tema “Giornalismo d’inchiesta, dalla lezione di Walter Tobagi ad oggi”. All’incontro, aperto al pubblico, porteranno i loro saluti il sindaco del Comune di Spoleto Andrea Sisti, Luigina Renzi, assessore alla formazione del Comune di Spoleto, e i dirigenti scolastici Roberta Galassi e Mauro Pescetelli.

Essenziali sostenitori del progetto e del corso “Walter Tobagi” sono la Fondazione Carispo e la Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini. Come sempre, è attiva una collaborazione con la Curia Arcivescovile della Diocesi di Spoleto-Norcia e grazie alla sede Rai di Perugia i ragazzi coinvolti nell’iniziativa sono stati indirizzati ad un primo laboratorio per la realizzazione di un TG Spoleto.

Il Corso, rivolto alle ultime classi delle scuole medie superiori, ha visto la partecipazione di oltre cento ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” con due classi delle insegnanti Emanuela Valentini Albanelli e Simona Del Bello; e di tre classi del Liceo Scientifico dell’Istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta”, referente la professoressa Paola Salvatori con le insegnanti Maria Elena Bececco, Elisabetta Comastri, Laura Lotti.

Il Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi” si è sviluppato in un laboratorio di giornalismo scritto con seminari sul giornalismo online realizzato in collaborazione con USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) tenuto da Sara Cipriani (consigliere Uspi e direttore Tuttoggi.info), un seminario di giornalismo radiofonico (tenuto dal capo ufficio stampa della Diocesi Spoleto- Norcia, Francesco Carlini) e di giornalismo televisivo, introdotto dalla giornalista Antonella Marietti del Tg regionale della Rai ed il supporto tecnico di Alessandro Pratelli con Enrico Carletti.

Il Corso, coordinato da Antonella Manni in collaborazione con il Comune di Spoleto, ha proposto incontri con giornalisti professionisti di testate nazionali e regionali: Carlo Casoli (RAI), Riccardo Oldani (Airone, Quark, Newton, Le Scienze, National Geographic Italia), Donatella Miliani (La Nazione), Italo Carmignani (Il Messaggero), Filippo Casciola (già corrispondente Agenzia Ansa), Massimo Sbardella (Gruppo ed. L’Espresso e Tuttoggi.info), Francesco De Augustinis (giornalista freelance) a Davide Fabrizi capo Ufficio Stampa del Comune di Spoleto.

Per la fine del Corso i ragazzi hanno prodotto un numero speciale di “Notizie da Spoleto”, bollettino dell’Associazione “Amici di Spoleto”, gli allievi dell’Istituto alberghiero hanno inoltre realizzato anche due Podcast e alcuni servizi per uno speciale TG Spoleto.

In occasione della cerimonia conclusiva, all’autore (o agli autori) dell’elaborato ritenuto più incisivo e originale tra quelli realizzati dai ragazzi del Corso “Tobagi” l’Associazione Amici di Spoleto attribuirà un riconoscimento in ricordo di Dante Ciliani, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria prematuramente scomparso. All’elaborato che sarà ritenuto dai coordinatori di particolare interesse, verrà invece attribuito un riconoscimento in ricordo di Walter Tobagi.

Pietro Del Re

Giornalista, scrittore e documentarista, dopo la laurea in Biologia molecolare nel 1982 all’Université Paris VI, e nel 1984, dopo aver frequentato l’Institut d’Etudes Politiques, è stato assunto come redattore di Paris Match e poi come cronista del quotidiano francese, France-Soir. Conseguito un master a New York presso la School of Journalism della Columbia University, per Repubblica, come inviato di Esteri, per più di trent’anni segue i maggiori eventi internazionali, soprattutto in Africa e Asia, coprendo numerosi conflitti, in Kosovo, Iraq, Siria, Afghanistan, Nagorno-Karabach, Ruanda, Sud Sudan, Libia e Mali. Nel 2016 vince il Premio Marco Luchetta per il miglior articolo pubblicato sulla stampa italiana. Nei suoi servizi porta sempre con sé una Leica per scattare ciò che definisce i suoi “appunti fotografici”. Le sue foto sono state esposte in Italia e all’estero. Del Re realizza anche documentari, tra i quali, nel 2012 e con la regia di Antonello Tiracchia, “Fragili Ghiacci del Polo”, sulle conseguenze in Artico del surriscaldamento. Insieme al regista Enzo Aronica, con il quale collabora dal 2018, realizza, tra gli ultimi, nel 2024, per Geo-Rai3 “Il Patto con le Renne” che racconta la doppia sfida dei Sami norvegesi. Nel 2025, girano nel sud dell’Iraq un video sul prosciugamento delle paludi della Mesopotamia e sull’estinzione del popolo che vi abita da millenni. Come scrittore, nel 1995 Del Re pubblica “In viaggio con Poirot” (Il Minotauro), nel 2001 “Fratello orso, sorella aquila” (Le Lettere), nel 2013 “Giallo Umbro” (La Lepre edizioni) con cui vince il Premio Portus per la narrativa e nel 2016 “Cose viste, storie di uomini e altri animali” (Laterza), che gli vale il Premio Maiella. Nel 2020 pubblica “Dalla Parte Giusta, donne e uomini che salvano il mondo” (Baldini e Castoldi) e nel 2021 “Un po’ più a Sud, racconti africani” (Iod). NeI 2022 esce “I Dimenticati, dove l’emergenza è la vita” (Raffaello Cortina). Nel 2023 cura il volume sulla violenza contro le donne “Sine Fine” (La Lepre).

Gherardo Vitali Rosati

Giornalista e drammaturgo, come inviato di esteri del Tg3 ha seguito sul campo molti eventi internazionali degli ultimi anni. Più volte in Ucraina, è stato il primo giornalista italiano a entrare nella città di Kherson, dopo la liberazione; in occasione del viaggio della Flotilla verso Gaza, l’unico inviato Rai a seguire da vicino la missione, a bordo della nave di Emergency. Ha seguito le elezioni negli Stati Uniti, in Francia, Romania e Spagna. È stato in Groenlandia quando Trump minacciava di annetterla, recentemente in Pakistan per i negoziati Iran-Stati Uniti. Laureato in Lettere all’Università di Firenze, ha conseguito una laurea specialistica a Parigi, in Studi teatrali (Sorbone Nouvelle), e un Dottorato di Ricerca in Storia dello Spettacolo, a Firenze. Per il teatro, ha scritto testi come Fumo Blu, prodotto dal Teatro Metastasio- Stabile della Toscana nel 2015, e messo in scena anche al Festival dei 2 Mondi di Spoleto e a New York presso il La Mama Experimental Theatre. La Cura, prodotto dal Teatro delle Donne, è andato in scena alla LXXI edizione del Festival del Dramma Popolare di San Miniato, e poi a Spoleto.



