Ragazzino colpisce con un pugno anziano che aveva chiesto meno caos in piscina - Tuttoggi.info

Una tranquilla giornata in piscina, si è trasformata in un brutto ricordo per un pensionato di Spoleto colpito dal pugno di un ragazzino che era stato ripreso poco prima dal bagnino che lo aveva invitato, insieme ai suoi amici, a non disturbare gli altri clienti.

E’ quanto successo in un impianto natatorio dello spoletino; notizia che sta facendo il giro della città non fosse che il gruppo di ragazzini sarebbe lo stesso già più volte segnalato per le scorribande in centro storico.

L’uomo, un pensionato di 70 anni, dopo aver tollerato per un po’ di tempo gli schiamazzi del gruppetto, è andato a lamentarsi con il bagnino della struttura pregandolo di intervenire e di riportare una giusta situazione di tranquillità. Il bagnino ha raggiunto così i ragazzini e li ha invitati a “calmarsi”. Di lì a poco, uno degli esagitati ha raggiunto l’ombrellone del pensionato e, forse a seguito di un diverbio, lo avrebbe colpito con un violento pugno che ha sbattuto in terra l’uomo. L’uomo, a quanto risulta, si sarebbe subito ripreso senza richiedere l’intervento del 118 e, forse per l’età dell’aggressore, senza sporgere denuncia.

Non è dato sapere invece quali azioni abbia messo in atto chi gestisce la piscina. Tuttoggi ha provato a contattare la responsabile ma il telefono ha squillato a vuoto.

© Riproduzione riservata