A Montegabbione il primo presidio rurale dell'Umbria dei Vigili del Fuoco - Tuttoggi.info

Il 25 luglio scorso, alla presenza di Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato, e di Carlo Dall’Oppio, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha preso avvio l’attività del presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Montegabbione.



Nella Sala Consiliare del Comune, il comandante provinciale, Paolo Nicolucci ha illustrato le motivazioni che hanno portato all’individuazione del comprensorio di Montegabbione per la localizzazione del primo

presidio rurale della Regione Umbria, soffermandosi anche sulle competenze assegnate, che includono,

oltre alla lotta agli incendi boschivi in aree di pregio naturalistico, anche il soccorso tecnico urgente, i

rapporti con gli enti locali e il volontariato, la conoscenza del territorio.

I ringraziamenti del sindaco di Montegabbione e gli interventi di Prisco e Dall’Oppio

Il sindaco di Montegabbione, Sebastiano Caravaggi ha ringraziato i Vigili del Fuoco per l’opportunità concessa al Comune, ribadendo la disponibilità del Comune a una proficua e continuativa

collaborazione con il Corpo Nazionale.

Il capo del Corpo, da parte sua, ha ribadito l’importanza dell’istituzione dei presidi rurali, in particolare nelle aree protette e di pregio, che tendono a diminuire drasticamente le tempistiche di intervento, mentre l’onorevole Prisco, in chiusura, ha sottolineato l’importanza di tali presidi in una Regione come l’Umbria: “Il nuovo presidio rurale di Montegabbione – ha spiegato – rientra nella strategia del governo e del Corpo Nazionale di incrementare i presidi di prossimità a tutela delle aree di pregio naturalistico e dei cittadini che le abitano e le preservano”.