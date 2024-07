Palio dei Quartieri, a Nocera Umbra rivive la storia

Nocera Umbra è pronta ad immergersi nell’atmosfera del Palio dei Quartieri, pronto a riempire i vicoli del borgo dal 5 all’11 agosto. Presentata la 29esima edizione su 35 anni di vita della manifestazione che, dal 1989, anima il centro storico e rievoca due epoche importanti per la città: il Medioevo e il periodo a cavallo tra 800 e 900. A presentare l’evento il neopresidente dell’Ente Palio Alessandro Coccia, i presidenti di Borgo San Martino e Porta Santa Croce Fabio Pallotta e Daniele Sorbelli e il sindaco Virginio Caparvi.

Le sorprese: Aaron ospite della prima serata

Diverse le sorprese annunciate: Aaron, il cantante nocerino sarà l’ospite della prima serata, quella del 5. Ma ci saranno ben tre giorni di anteprima, ‘Aspettando il Palio…’, dedicato al Palio del Garzoncello, la competizione dei ragazzi. Venerdì 2 agosto alle 21, presso il Giardino delle Acque, l’apertura con il concerto degli Happy Dreams e del Coro del Garzoncello. Sabato sera spettacoli e animazioni con il Garzoncello e domenica, la mattina la Messa del contradaiolo e alle 17.30 la Corsa dei bambini che assegnerà un’opera di Massimo Botti.

Il programma

Nella settimana molta tradizione: lunedì 5 agosto in piazza Caprera la serata inaugurale. Martedì 6 il Corteo di Porta Santa Croce, mercoledì 7 quello di Borgo San Martino. Giovedì 8 l’animazione di Santa Croce, venerdì 9 quella di San Martino. Sabato 10 alle 21.30 esibizione dei Tamburini e, alle 23.45, l’assegnazione del Premio speciale realizzato dall’associazione Il telaio Umbro. Domenica dalle 21 la Gara della Dama Infedele con la staffetta e la portantina. Alle 23 l’assegnazione del Palio, realizzato anch’esso dall’artista folignate Massimo Botti. Durante la settimana aperte le taverne e i punti ristoro che entrambi i quartieri hanno allestito per degustare i piatti d’epoca e della tradizione, oltre che le caratteristiche ‘ciacette’.

Le istituzioni presenti

“Presentare il Palio è un’emozione sempre nuova, mai uguale alla precedente”, ha detto il sindaco Caparvi ricordando l’importanza di questo tipo di manifestazioni e sottolineando anche le recenti proposte di legge nazionale e regionale approvate. “Spero che sarà una bella settimana per i nocerini e non solo – ha detto – e dal prossimo anno recupereremo anche via Camilli e via Fossatello nel centro storico. Abbiamo anche fatto un grande lavoro sulla sicurezza. L’amministrazione sta poi cercando di allargare i tempi dei festeggiamenti: è giusto che ci sia una festa ma è giusto anche rispettare il centro e chi vi abita. Come nocerini dobbiamo comunque essere più orgogliosi del lavoro che facciamo per questa festa“. Il presidente Coccia, dopo i ringraziamenti alla sua squadra, ha ricordato le origini e il programma del Palio, che può contare su aspetti di unicità della manifestazione. Evidenziato anche il grande spazio dato all’aspetto dei giovanissimi, il futuro della manifestazione. Qualche sfottò tra i due presidenti e tanta voglia di far bene, per non deludere i turisti, i contradaioli e i tanti visitatori che arriveranno a Nocera in questo periodo.