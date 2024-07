Area verde ai Portali, più luci e giochi dopo la riqualificazione - Tuttoggi.info

Dovrebbe concludersi a fine luglio il cantiere per l’allestimento dell’area verde dei Portali, a Santa Maria degli Angeli.

Nello specifico è in corso la riqualificazione della pubblica illuminazione con la sostituzione dei pali e l’impianto di una quindicina di nuovi pali tutti a led nell’ambito del piano di efficientamento energetico che l’amministrazione comunale sta effettuando su tutti gli oltre 7 mila punti luce che si trovano sul territorio comunale. Tra parentesi un’informazione di servizio: i cittadini possono inviare le segnalazioni di guasti al numero verde 800196967 o per email all’indirizzo call.center-ita@engie.com

Tornando all’area verde, entro fine luglio saranno installati i giochi per bambini e ragazzi e uno spazio di arredo urbano per il fitness. I giochi che saranno installati sono stati scelti direttamente dai bambini e dai ragazzi che abitano nella zona dei Portali a seguito di un incontro con la popolazione e si tratta, fra l’altro, di un’altalena, una torretta e impianti a molla. Sarà inoltre installata l’attrezzatura per fitness all’aperto, una fontanella per l’approvvigionamento di acqua pubblica e riqualificato il verde. “L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Stefania Proietti – sta mantenendo fede alla promessa fatta poco tempo fa e cioè riqualificare e rendere più vivibile e fruibile un’area intorno alla quale insistono tante famiglie. Da sottolineare che abbiamo voluto ascoltare dalla voce di grandi e piccini quali sono le esigenze e i bisogni, anche di gioco, prima di procedere con l’installazione. E’ stata una forma di partecipazione dal basso che ci ha inorgoglito e ci permetterà di creare una zona dove i bambini e i ragazzi possono ritrovarsi ed esprimere la loro socialità”.