Ladro sfonda la vetrina della pasticceria, ruba la il fondo cassa ma viene beccato

L'uomo è un 35enne già gravato da precedenti. Determinante la chiamata dei residenti della zona, dopo i rumori.

Furto in pieno centro storico, dove ad essere presa di mira è stata la notissima Pasticceria Merendoni di via Corso Nuovo. Il ladro prima ha sfondato la vetrata d’ingresso, poi ha portato via i soldi lasciati nella casa ma con il baccano del furto ha attirato l’attenzione dei residenti della zona che hanno chiamato la Polizia.

Gli strumenti di effrazione

Gli agenti delle Volanti del Commissariato, giunti sul posto, hanno constatato che l’uomo si era già allontanato, hanno quindi iniziato le ricerche, riuscendo ad individuarlo nei pressi del luogo del furto. Si tratta di un 35enne già gravato da precedenti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di strumenti di effrazione, nonché di denaro, verosimilmente sottratto poco prima dalla cassa dell’esercizio commerciale. Determinante anche il particolare delle mani ferite, probabilmente proprio nello sfondamento del vetro.

L’arresto

Accompagnato presso gli uffici di polizia, una volta ricostruita compiutamente la dinamica dell’episodio e redatti gli atti di rito, il 35enne è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del P.M. di turno, il 35enne è stato immediatamente associato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

L’importanza del senso civico

“L’episodio – spiega la Questura di Perugia – conferma l’importanza del senso civico e della tempestività nelle comunicazioni da parte dei cittadini, i quali, con la prontezza della segnalazione al 112 NUE, hanno contribuito in maniera determinante al buon esito dell’intervento“.