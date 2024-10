Lutto nel giornalismo, malore improvviso per Matteo Berlenga

Il web fatica a contenere le lacrime e il lutto per l’improvvisa scomparsa di Matteo Berlenga, stimatissimo giornalista e videomaker marscianese, morto dopo un malore improvviso ieri sera.

Berlenga era nato a Marsciano, in provincia di Perugia, nel giugno 1982; dopo gli studi scientifici al Liceo Salvatorelli di Marsciano si laurea in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Perugia nel 2005. L’attività principale è legata alle produzioni di video nel settore news per emittenti nazionali ed internazionali; grazie a varie realtà locali, Agenzia Press News in primis, vanto collaborazioni con agenzie del calibro di Reuters, Adnkronos, Askanews e Photmasi, piuttosto che di network come ABC, Sky, Rai e TV2000. Ideatore, regista e produttore di Marsciano7, un format di informazione locale da Marsciano che è andato in onda per tre anni su Tef Channel e Sky 836; dal maggio 2012 Marsciano7 è diventato un portale informativo sul territorio marscianese e conta una media costante di oltre 1.000 visitatori quotidiani.

Cordoglio dalla redazione di Tuttoggi.info che si stringe alla famiglia e alla comunità marscianese.