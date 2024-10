Campello, cane recuperato da un cunicolo

Segugio maremmano salvato da un cunicolo in cui era finito. I vigili del fuoco hanno portato avanti con successo l’operazione di salvataggio da un cunicolo carsico.

I vigili del fuoco sono intervenuti pomeriggio in località Acera per un’operazione di soccorso particolarmente delicata. Un segugio maremmano di nome Gino era rimasto intrappolato all’interno di un cunicolo carsico, in una situazione critica. Allertati dal proprietario, i vigili del fuoco si sono recati immediatamente sul posto. Grazie all’ausilio di un’unità cinofila, è stata confermata la presenza del cane all’interno del cunicolo. L’utilizzo di una camera endoscopica ha permesso di visualizzare Gino a circa 8 metri di profondità, incastrato in un punto particolarmente stretto.

Le condizioni del cane apparivano precarie e le operazioni di recupero si sono rivelate estremamente difficili. Tuttavia, grazie all’ intervento dei vigili del fuoco e all’incitamento del suo padrone, Gino è riuscito a liberarsi e a risalire il cunicolo, uscendone illeso dopo circa tre ore di operazioni.