Calcio Under 15, ai quarti sarà derby Perugia - Ternana - Tuttoggi.info

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Calcio Under 15, ai quarti sarà derby Perugia – Ternana

Redazione

Calcio Under 15, ai quarti sarà derby Perugia – Ternana

Dom, 17/05/2026 - 20:55

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Sarà derby Perugia – Ternana ai quarti di finale playoff del campionato Giovanissimi nazionali Under 15 Serie C. Il Perugia, che ha superato in entrambe le gare il Siracusa (3-2 all’andata in Sicilia, 3-0 al ritorno al Centro sportivo “Paolo Rossi”) incontrerà la Ternana, che dopo il pareggio a reti inviolate in casa, ha vinto in trasferta contro il Giugliano per 1-0.

L’altra sfida della parte destra del tabellone è tra Alcione Milano e Dolomiti Bellunesi. I quarti di finale della parte sinistra del tabellone vedono Monopoli – Benevento e Albinoleffe – Trento.

Nei playoff Under 17 Perugia e Ternana sono invece nelle parti opposte del tabellone. I biancorossi, che hanno vinto l’andata a Trapani 4-1, in caso di passaggio potrebbero trovare il Gubbio, che ha vinto la prima sfida contro il Monopoli per 3-1. Vittoria anche per la Ternana, 1-0 in trasferta a Salerno.

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