Ancora un incidente sul lavoro in Umbria: l’ultimo caso, a inizio ottobre, quando un giovane 24enne è rimasto ferito a una gamba.

L’accaduto in un mulino nella zona di Bastia Umbra: al momento non chiara la dinamica del sinistro, si sa invece che i soccorsi sono stati celerissimi e che il giovane 24enne è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia. In corso le indagini delle forze dell’ordine. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)