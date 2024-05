Sorrisi all’orizzonte, donazione a Pediatria, Aism e Centro disturbi alimentari

Quindicimila euro per Pediatria dell’ospedale di Foligno, per l’Associazione italiana sclerosi multipla e per il Centro disturbi alimentari di Todi. Si è tenuta ufficialmente la cerimonia di donazione dei fondi raccolti dall’associazione “Sorrisi all’orizzonte”, grazie ad un evento svoltosi all’Auditorium San Domenico e al quale avevano partecipato molti personaggi noti.

La gratitudine della direttrice Rossi

Notevole la commozione da parte di tutti coloro che hanno ricevuto la donazione. La direttrice dell’ospedale, Orietta Rossi, ha sottolineato l’importanza di questi fondi aggiuntivi, non solo per l’aumento del budget destinato al miglioramento della struttura ospedaliera, ma anche per il consolidamento del rapporto con la società civile e le associazioni, un’alleanza strategica fondamentale per il miglioramento della sanità locale. Il neo direttore della pediatria, Dottor Maurizio Radicioni, ha espresso gratitudine, specificando che i fondi permetteranno di potenziare il servizio neonatale, in particolare per la gestione dei casi complessi, migliorando così questo settore cruciale.

I fondi per la Sclerosi

La signora Anita Rondoni, in rappresentanza dell’AISM, ha ringraziato sottolineando l’importanza dei fondi destinati alla ricerca sulla sclerosi multipla. Ha inoltre elogiato l’Ospedale di Foligno per le capacità tecniche e l’umanizzazione dimostrate nella sua esperienza diretta. La Dott.ssa Di Noia ha evidenziato come i disturbi alimentari rappresentino un problema epidemiologico rilevante e ha sottolineato il ruolo cruciale del loro centro nell’appropriata gestione di tali patologie. Ha espresso gratitudine per la donazione, che consentirà lo sviluppo di ulteriori servizi.

Il risultato dell’associazione

Il presidente dell’associazione “Sorrisi all’Orizzonte”, Paolo Chiocchioni, si è mostrato commosso dalle testimonianze e ha spiegato la decisione di integrare i fondi raccolti durante gli eventi con fondi propri dell’associazione. Il vicepresidente Aldo Amoni ha espresso soddisfazione per aver contribuito, affermando che chi ha di più deve dare a chi ha di meno, ribadendo l’importanza dello sviluppo dell’Ospedale di Foligno come punto di riferimento per l’intera comunità. Alla cerimonia hanno partecipato anche Mauro Ferretti, Leonardo Zampolini, Simone Bellucci, Mauro Zampolini, Manuela Marinangeli e Alessandro Marsili (AISM)