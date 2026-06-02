Il Memorial Cesarini incanta ancora una volta il Giro della Rocca di Spoleto - Tuttoggi.info

Un pomeriggio di ciclismo nella sua accezione più pura ed entusiasmante ha caratterizzato la 6° edizione del Memorial Francesco Cesarini. Sabato 30 maggio l’ormai celebre gara riservata ai Giovanissimi ha quantomai dimostrato di meritarsi l’appellativo “La Più Bella di Tutte”, con il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” che messo nuovamente la propria firma a livello organizzativo a una manifestazione tra le più affascinanti e ambite dell’intero panorama nazionale di categoria.

Merito in primis degli oltre 100 ciclisti in erba (dai 6 ai 12 anni) che hanno dato un ulteriore tocco di colore alla cornice da cartolina del Giro della Rocca, resa ancora più suggestiva dalla splendida giornata di sole che ha accompagnato ogni fase dell’evento. Un parterre d’eccezione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con formazioni provenienti da Umbria, Toscana, Lazio e Marche che si sono sfidati lungo l’anello di 1 km che avvolge il trecentesco fortilizio Albornoziano. Il tasso tecnico del tracciato, oltremodo spettacolare anche per il folto pubblico assiepato a bordo strada, ha contribuito come di consueto a rendere appassionanti e selettive tutte e 6 le batterie in programma. A competizione ultimata è stata quindi festa nella festa per i toscani del GS Olimpia Valdarnese, che hanno alzato al cielo, in virtù di un bottino di 4 vittorie e 6 podi individuali, il Trofeo Castellani Impianti, riservato alla migliore società della classifica a punti. La graduatoria a partecipanti è stata invece appannaggio al sempre numeroso gruppo sportivo della Gubbio Ciclismo Mocaiana, presenti ai nastri di partenza con 13 elementi. Riconoscimenti speciali sono stati inoltre attribuiti sia ai pistoiesi della Polisportiva Milleluci Ciclismo, come team più distante tra quelli in gara, che a tutti i Direttori Sportivi, per il fondamentale ruolo svolto ogni giorno in favore dei ragazzi sia sotto il profilo ciclistico che educativo.

In apertura della ricca cerimonia protocollare, impreziosita anche da una serie di premiazioni a sorteggio, è stato riservato una speciale parentesi ai bambini della classe 1° della scuola primaria di Cantalupo, vincitori della 4° edizione del concorso di disegno “Pedalando nei Sogni”. Un’altra iniziativa di successo del Bici Club Spoleto inserita anche nel catalogo dei progetti di “Spoleto per la Scuola”, che ha visto quest’anno l’adesione di 4 istituti e 11 classi distribuite lungo tutta la Valle Umbra. Gli alunni del plesso bevanate hanno quindi potuto sfilare coi loro insegnanti sul podio di giornata, per un momento conclusivo del percorso scandito anche dagli interventi di Caterina Castellani (project manager), Laura Rutili (responsabile sanitaria del progetto), Luigina Renzi (assessore alla scuola Comune di Spoleto) e Agnese Protasi (assessore alla transizione ecologica Comune di Spoleto).

Sempre toccante e sentito inoltre l’omaggio alla memoria di Francesco Cesarini, compianto campione originario di San Giacomo che mosse le prime pedalate della sua carriera proprio tra le curve del Giro della Rocca. Alla presenza della figlia Francesca Cesarini e della moglie Donatella Ministrini c’è stata quindi occasione lo spessore umano e sportivo di un atleta entrato nel cuore degli appassionati spoletini e non solo, il cui esempio vive ancora oggi attraverso la passione dei piccoli atleti in gara sabato.

Il trionfo organizzativo del Bici Club Spoleto, rappresentato dal patron Siro Castellani, dal fratello Enzo e dal team manager Paolo Orazi (quest’ultimo ideatore e motore operativo delle tante iniziative della società), è stato sugellato anche da una partecipazione istituzionale quantomai significativa. Nel corso della giornata sono infatti intervenuti il consigliere regionale Stefano Lisci, l’assessore allo sport del Comune di Spoleto Federico Cesaretti, il presidente del CR Umbria delle Federciclismo Roberto Cocchieri e il vicepresidente vicario Lucio Saccarelli, che hanno speso tutti parole di apprezzamento per una manifestazione che sa unire al meglio giovani, sport e territorio. Proprio in tema di territorio doveroso sottolineare anche le sinergie instaurate dal Bici Club per sostenere ogni aspetto della macchina organizzativa. Fondamentale in tal senso il contributo della Pro Loco San Giacomo del presidente Sergio Giustini e dell’UC Foligno e dell’UC Foligno Start dei presidenti Moreno Petrini e Mauro Angelucci. Un perfetto lavoro di squadra che ha permesso a “La Più Bella di Tutte” di brillare in tutto il suo splendore.



