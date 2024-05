Caso Falcinelli, Dipartimento USA revoca il visto allo spoletino "Farnesina al lavoro" - Tuttoggi.info

C’è un nuovo colpo di scena nella vicenda dello studente universitario originario di Spoleto, Matteo Falcinelli, diventato un caso internazionale

C’è un nuovo colpo di scena nella vicenda dello studente universitario originario di Spoleto, Matteo Falcinelli, il cui arresto, più precisamente le violenze subite dopo questo ad opera di alcuni agenti della Polizia di Miami, ha sollevato la richiesta di chiarimenti da parte del Governo italiano al Dipartimento Usa: a quanto ha comunicato poco fa la mamma del giovane, Vlasta Studenicova, il Governo americano ha revocato il visto di ingresso a Falcinelli.

“Stavamo facendo le valige pronti a imbarcarci per Roma dove saremmo arrivati venerdì prossimo” scrive la madre a Tuttoggi quando in Italia sono le 19 di giovedì 15 (mezzogiorno a Miami) “quando l’Ambasciata Usa a Roma ha telefonato a Matteo comunicandogli la revoca del visto”.

Una decisione di non poco conto, quella segnalata alla stampa dalla Studenicova, non fosse che per rientrare in America, dove Matteo frequenta un master universitario, bisognerebbe richiedere un nuovo visto. “Il problema è che Matteo ha l’obbligo della Corte di rientrare negli Stati Uniti entro il prossimo 9 luglio e non è detto che il visto venga rilasciato in tempi utile” dice la mamma. “Stiamo cancellando i voli che ci avrebbero riportato in Italia per capire la situazione e decidere, con l’aiuto del Ministero degli Esteri, del Consolato e del nostro avvocato Maresca, quali azioni possiamo fare”