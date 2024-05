Il contadino cerca moglie, due umbri nell'ottava edizione

Si tratta dei due fratelli Marco e Mattia Paris, impegnati insieme nell'azienda agricola. L'appello per le single.

Marco e Mattia Paris sono i due protagonisti umbri della prossima edizione de ‘Il contadino cerca moglie‘. Il programma è giunto all’ottava edizione e nella puntata speciale di mercoledì 15 maggio, sul canale Nove, ci sarà la prima puntata speciale, quella in cui ciascun contadino farà un appello alle single, invitandole a raggiungerli in campagna.

Ecco chi sono

Marco di 32 anni e Mattia di 27 anni, saranno tra questi: Marco ha deciso di investire tutti i suoi risparmi per realizzare il suo grande sogno ossia dar vita alla fattoria e occuparsi degli animali. Mattia, il più giovane della famiglia, invece, è il responsabile di tutte le coltivazioni e delle terre dell’azienda.

Di certo non mancheranno di animare la trasmissione, anche quest’anno condotta da Gabriele Corsi, in onda in autunno.