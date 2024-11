Cassero, a inizio 2025 via ai lavori per l'ascensore | Parcheggio Collesi sarà ampliato fino a 228 posti - Tuttoggi.info

Un ascensore che abbatterà le barriere architettoniche e collegherà l’intera area pedonale sotto il bastione del Cassero a piazza Gabriotti, oltre ai 110 posti auto in più con il raddoppio del parcheggio Raniero Collesi.

Affidati i lavori, i tempi

Sono gli interventi a cui l’amministrazione comunale ha dato il via con l’affidamento dei lavori -all’impresa ‘Spinelli & Vannocchi di Perugia’ – da 600 mila euro, che completeranno la trasformazione dell’area del Cassero. Finanziate dallo Stato mediante la Regione per 350 mila euro e cofinanziate dal Comune con un mutuo da 250 mila euro, le opere previste dal progetto saranno consegnate all’azienda presumibilmente entro fine 2024 e prenderanno il via a inizio 2025, andandosi a collegare a quelle della Variante del Cassero, in fase di ultimazione.

L’ascensore

I 600 mila euro del progetto appena appaltato permetteranno di realizzare, in primis, un ascensore che collegherà la nuova area ciclopedonale con il bastione del Cassero, servendo così anche i disabili in carrozzina, non serviti finora dalle sole scale mobili. L’ascensore sarà installato nella parte più alta del bastione del Cassero, dove originariamente si trovava la strettoia stradale di via Nazario Sauro, e si collegherà ai giardini esattamente all’uscita delle scale mobili.

L’ampliamento del parcheggio

Sarà poi ampliato il parcheggio Raniero Collesi, con un nuovo posteggio a nord che aggiungerà 110 posti auto ai 118 esistenti e saranno realizzate aree verdi di connessione con la pista ciclopedonale finanziata da Agenda Urbana a ridosso delle mura urbiche. La nuova area per la sosta da quasi 230 posti sarà la prima della città con accesso pedonale al centro storico.

Il collegamento con i musei cittadini

L’ultima parte dell’investimento sarà destinata al potenziamento della rete di connessione dei principali musei cittadini, attraverso il collegamento della pista ciclopedonale del Tevere con la collezione Burri degli Ex Seccatoi del Tabacco e con la Pinacoteca comunale. Sotto le mura urbiche sorgerà, quindi, una piazza urbana senza ostacoli alla mobilità, facilmente raggiungibile attraverso una viabilità più funzionale e collegata ai percorsi ciclopedonali della città, più comoda e accogliente grazie ad una maggiore possibilità di parcheggiare, a servizi igienici pubblici e a spazi verdi attrezzati.

Cassero e non solo, presto fase di partecipazione per l’Ansa del Tevere

“L’area del Cassero sarà completamente ridisegnata con un’idea di accessibilità a zero barriere architettoniche e di mobilità sostenibile vicina alle esigenze di chi vive o lavora in centro storico, oltre di chi lo visita hanno commentano sindaco e assessorato ai Lavori Pubblici, che hanno annunciato come, nelle prossime settimane, il Comune aprirà una fase di partecipazione per la coprogettazione, insieme ai cittadini, di una nuova stagione di investimenti con Agenda Urbana, che avrà per fulcro l’area dell’ansa del Tevere, per valorizzare compiutamente tutti gli interventi da realizzare al Cassero.