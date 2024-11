Terni, sequestrati 100 Kg. di carne con parassiti - Tuttoggi.info

Nella settimana scorsa, nell’ambito di controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale di Terni, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, i Carabinieri della Compagnia di Terni, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazione di Perugia, hanno eseguito una mirata attività ispettiva su alcuni esercizi commerciali in viale Brin.

Sequestrati 100 Kg. di carne con parassiti

A conclusione delle verifiche, che hanno riguardato numerosi negozi tra rivendite di generi alimentari ed altri negozi al dettaglio, è scattato il provvedimento amministrativo della sospensione dell’attività imprenditoriale a tempo indeterminato, fino al ripristino dell’idoneità igienico-sanitaria, per una macelleria gestita da un 44enne di origini straniere, dove i Carabinieri hanno riscontrato cattive condizioni igieniche dei locali ed il pessimo stato di conservazione della carne, addirittura infestata da parassiti, tanto da procedere al sequestro di un quantitativo di circa 100 Kg.

Bazar irregolare, sequestrati 1100 prodotti

I controlli hanno riguardato anche un “bazar” nel centro cittadino: qui l’attività ispettiva ha evidenziato che la titolare, una 41enne straniera, commercializzava prodotti per l’igiene personale privi di qualsiasi informazione destinata ai consumatori in lingua italiana, come previsto dal codice del consumo. I militari hanno dunque proceduto al sequestro di 1.100 prodotti tra detergenti per la pelle e creme, elevando alla proprietaria una sanzione amministrativa di 1.032 €.