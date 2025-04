Auto in un fosso lungo la vecchia Contessa, all'interno giovane senza vita - Tuttoggi.info

Tragedia lungo la vecchia Contessa (Gubbio) nel pomeriggio odierno (7 aprile). Un eugubino di 33 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, finita in un fosso proprio sotto il cavalcavia della statale 452.

Carabinieri e 118 sono stati allertati da un passante intorno alle 14 anche se i soccorsi sono stati vani. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato la vettura con l’autogru.

Il giovane – da quanto emerge – non sarebbe stato reperibile al telefono da oltre 24 ore (in quel tratto della vecchia Contessa non c’è campo) e quindi non si conoscono nemmeno data e ora del decesso, tantomeno le cause. Non è escluso il tragico incidente. Sarà solo l’autopsia a fare luce su questo caso.