Packaging sostenibile, premiati i progetti degli studenti del Franchetti-Salviani - Tuttoggi.info

Creatività, competenze tecniche e attenzione alla sostenibilità sono stati al centro del Concorso di packaging sostenibile in memoria dell’imprenditore tifernate Antonio Gasperini, promosso per avvicinare gli studenti al mondo della grafica e della cartotecnica attraverso un’esperienza concreta di collaborazione con le imprese. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle classi quarte dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto Franchetti-Salviani, che hanno progettato e realizzato 14 box-bag per prodotti alimentari biologici a chilometro zero, pensate per cucinare ricette altotiberine semplici e genuine. La premiazione si è svolta venerdì 5 giugno nella Sala Consiliare del Comune di Città di Castello.

I contenitori sono stati sviluppati con materiali cartacei eco-compatibili, riciclabili o certificati, riducendo al minimo l’uso di componenti superflue. Particolare attenzione è stata riservata anche alla parte grafica, con l’obiettivo di raccontare il territorio altotiberino attraverso il cibo, i prodotti locali e le tradizioni gastronomiche. Il progetto, realizzato alla fine del mese di maggio, è stato coordinato dai docenti Simone Di Stefano e Silvia Nucci con il supporto di professionisti del settore, tra cui esperti dello Scatolificio Gasperini, in un percorso che ha confermato il valore della collaborazione tra scuola e impresa per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e alle competenze richieste dal settore grafico-cartotecnico.

Nel corso della mattinata sono intervenuti Valeria Vaccari, Dirigente scolastico del Polo Tecnico Franchetti-Salviani; Luca Secondi, Sindaco del Comune di Città di Castello; Simone Cascioli, Direttore Generale di Confindustria Umbria e Letizia Michelini, Consigliera Regionale e Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente. Sono poi intervenuti Carlo Montedoro, Presidente Nazionale Assografici, che ha approfondito il ruolo dell’associazione, e Marco Spada, Presidente Nazionale ENIP-GCT, che si è soffermato sulla formazione nell’ambito cartotecnico e sulla funzione dei Comitati provinciali.

Leonardo Bambini, Presidente della Sezione Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra scuola e aziende per favorire i percorsi di PCTO, mentre Francesco Tacconi, Presidente del Comitato Provinciale Istruzione Grafica di Perugia, ha illustrato il ruolo del Comitato nella formazione cartotecnica e ha presentato il concorso in memoria di Antonio Gasperini. Entrambi hanno ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa: “Il concorso rappresenta un’esperienza particolarmente significativa – hanno detto – perché consente agli studenti di misurarsi con un progetto concreto, vicino alle dinamiche reali del settore grafico e cartotecnico. Le nostre imprese hanno bisogno di giovani preparati, capaci di unire competenze tecniche, creatività, attenzione alla sostenibilità e conoscenza dei materiali. In questo senso, la collaborazione tra scuola e azienda è fondamentale: permette ai ragazzi di comprendere meglio le opportunità professionali offerte dal comparto e, allo stesso tempo, aiuta il sistema produttivo a coltivare le competenze di cui avrà sempre più bisogno”.

Il ricordo di Antonio Gasperini è stato affidato alla figlia Alessandra Gasperini, Presidente dello Scatolificio Gasperini, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa nel mantenere vivo l’esempio del padre, attraverso un progetto rivolto alle nuove generazioni.

“Essere arrivati alla terza edizione di questo concorso – ha sottolineato – è per noi motivo di grande soddisfazione e anche di profonda emozione. Ogni anno vediamo nei ragazzi entusiasmo, impegno e desiderio di mettersi alla prova: sono proprio questi i valori in cui mio padre ha sempre creduto e che ha cercato di trasmettere attraverso il suo lavoro e il suo esempio. Dedicare un progetto formativo alla sua memoria significa continuare a far vivere una visione d’impresa fondata sulla serietà, sulla passione e sulla fiducia nei giovani”.

“Ricordare la figura straordinaria, pionieristica di un capitano di industria come il compianto commendator Antonio Gasperini – ha dichiarato il sindaco Luca Secondi – con un concorso rivolto agli studenti, su argomenti e temi di sviluppo e futuro di un comparto quello cartotecnico che lui ha fondato e portato avanti con successo dagli anni Sessanta, è senza dubbio il miglior modo per mettere a frutto l’eredità di valori e insegnamenti che ci ha lasciato. Oggi siamo qui accanto alla figlia Alessandra, alle istituzioni, alla comunità scolastica, alle associazioni di categoria per ribadirlo con orgoglio”.

I docenti Simone Di Stefano e Silvia Nucci hanno infine raccontato come gli studenti hanno affrontato la prova del concorso, soffermandosi sull’impegno, sulla creatività e sulla maturità dimostrata dai ragazzi nella realizzazione dei progetti.

La cerimonia, coordinata da Valeria Vaccari, si è conclusa con la premiazione dei tre migliori progetti, ai quali è stata assegnata una borsa di studio in denaro offerta dallo Scatolificio Gasperini.

Il primo premio è stato assegnato a Simone Riccardini e Alessia Stoppini, il secondo premio è andato a Niccolò Del Siena e Aurora Fiorucci, terzi classificati Davide Cosentino e Celeste Malcangi.