Lavori sul raccordo, riapre la galleria Madonna. De Rebotti: "Alleggerito il traffico" - Tuttoggi.info

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Lavori sul raccordo, riapre la galleria Madonna. De Rebotti: “Alleggerito il traffico”

Redazione

Lavori sul raccordo, riapre la galleria Madonna. De Rebotti: “Alleggerito il traffico”

I lavori nella galleria, per un investimento di 23,5 milioni di euro, proseguiranno fino alla fine di ottobre
Gio, 13/08/2026 - 12:36

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Da domani mattina, venerdì 14 agosto, la galleria Madonna Alta, sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, sarà nuovamente percorribile nella sua interezza. Si conclude così la fase dei lavori che dallo scorso 10 giugno ha richiesto lo scambio di carreggiata sia in orario diurno che notturno. Da lunedì 24 agosto il cantiere riprenderà i lavori esclusivamente nelle ore notturne, dalle 21 alle 6. In questa fascia oraria il traffico in direzione Ponte San Giovanni sarà deviato sulla viabilità locale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Madonna Alta e rientro a San Faustino.   

Il ritorno alla percorribilità della galleria di Madonna Alta durante il giorno è un passaggio importante per la viabilità del raccordo”, commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti. “La nuova organizzazione del cantiere consente di proseguire con i lavori mantenendo la piena fruibilità della galleria nelle ore di maggiore traffico. È il risultato di una programmazione che punta a conciliare la necessità di intervenire sulle infrastrutture con quella di contenere i disagi per chi percorre quotidianamente questa tratta”.

I lavori nella galleria Madonna Alta, per un investimento di 23,5 milioni di euro, proseguiranno fino alla fine di ottobre. L’intervento continuerà nelle ore notturne comprendendo principalmente opere idrauliche e il rifacimento degli impianti tecnologici e di sicurezza.

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