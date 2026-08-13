Provoca incendio di uliveto e vigneto, denunciato piromane - Tuttoggi.info

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali per aver provocato l’incendio di 5.600 mq di terreno. Le fiamme hanno interessato un uliveto e un vigneto nella zona di Giano dell’Umbria. I militari dell’Arma hanno appurato che l’uomo aveva dato fuoco a dei residui vegetali, andandosene. Ne era appunto scaturito un incendio, domato prontamente grazie ai controlli che erano in corso nell’area dopo che a metà giugno un grave rogo aveva portato ad evacuare alcune abitazioni nella limitrofa Gualdo Cattaneo, provocando anche l’intossicazione di due persone.