Provoca incendio di uliveto e vigneto, denunciato piromane - Tuttoggi.info

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Provoca incendio di uliveto e vigneto, denunciato piromane

Sara Fratepietro

Provoca incendio di uliveto e vigneto, denunciato piromane

Gio, 13/08/2026 - 11:59

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Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali per aver provocato l’incendio di 5.600 mq di terreno. Le fiamme hanno interessato un uliveto e un vigneto nella zona di Giano dell’Umbria. I militari dell’Arma hanno appurato che l’uomo aveva dato fuoco a dei residui vegetali, andandosene. Ne era appunto scaturito un incendio, domato prontamente grazie ai controlli che erano in corso nell’area dopo che a metà giugno un grave rogo aveva portato ad evacuare alcune abitazioni nella limitrofa Gualdo Cattaneo, provocando anche l’intossicazione di due persone.

Qui l’articolo integrale

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