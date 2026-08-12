A Todi cantieri pubblici in piena attività a ferragosto: raffica di lavori - Tuttoggi.info

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A Todi cantieri pubblici in piena attività a ferragosto: raffica di lavori

Redazione

A Todi cantieri pubblici in piena attività a ferragosto: raffica di lavori

Mer, 12/08/2026 - 10:42

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Ferragosto con cantieri pubblici in piena attività a Todi, dove le ditte non si sono fermate in questi giorni di ferie pressoché generalizzate.
Procedono infatti i lavori di sistemazione esterna del nuovo polo educativo-scolastico di Ponterio, dove oltre all’ultimazione del giardino didattico è prevista la bitumazione della viabilità locale. Tutto dovrà essere pronto per il 1 settembre, quando è previsto l’ingresso dei bambini del Nido e per il 14 settembre quelli della Materna. Tempi serrati, dunque, che non consentono pause.

Mezzi meccanici ed operai al lavoro anche nell’area del Crocifisso dove sta prendendo forma la nuova sede dei vigili del fuoco. La posizione strategica permette a tutti di apprezzare l’accelerazione che il cantiere ha conosciuto negli ultimi mesi. Qui l’obiettivo è di ultimare la caserma entro i primi mesi del 2027, ponendo fine ad un’attesa che durava da decenni e che aveva incontrato in passato non pochi ostacoli.

Nessuna pausa neppure nell’area tra i Giardini pubblici e Via Termoli dove si sta portando a termine la realizzazione del secondo ascensore che completerà il sistema di risalita meccanizzata al centro storico. La ditta è prossima a completare le pareti in cemento armato della galleria interrata, mentre lo sono già quelle del “pozzo” che ospiterà l’ascensore in vetro la cui installazione è prevista per inizio settembre, così da poter avere l’opera compiuta e collaudata a metà autunno.

Sul fiume Tevere, al confine con Monte Castello di Vibio, si lavora intensamente anche per l’ultimazione del ponte di Montemolino: l’asfaltatura della piattaforma stradale è prevista a giorni, poi resteranno da installare le barriere laterali e i collaudi finali. L’impegno è quello di riaprire la circolazione con l’inizio del nuovo anno scolastico, quindi per metà settembre, eliminando il disagio legato all’utilizzo dei percorsi alternativi.

Lavori tuttora in corso, infine, pure nel chiostro di San Fortunato, oggetto di riqualificazione e restauro, e sui tetti della sagrestia del Tempio, la cui facciata è stata invece già ripulita nelle settimane scorse. In questo caso l’urgenza è legata alla riapertura del Liceo Jacopone del quale il chiostro rappresenta l’ingresso principale. Non si riuscirà ad evitare del tutto i disagi ma l’obiettivo resta quello della chiusura del cantiere prima dell’arrivo dell’inverno.

“Di parallelo all’attenzione per la conclusione delle opere in corso – commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – gli uffici stanno procedendo per l’appalto di nuovi interventi già finanziati: dal secondo stralcio della nuova area di sosta a Porta Orvietana alla ristrutturazione delle chiese cimiteriali, dal consolidamento e restauro delle mure urbiche alle opere inserite nella strategia dell’Area Interna”:

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