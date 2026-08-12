Ponte di Montemolino, al via l’asfaltatura e il montaggio delle barriere: a settembre collaudo pre-riapertura - Tuttoggi.info

Proseguono a ritmo serrato le lavorazioni conclusive per la ricostruzione e l’adeguamento del Ponte di Montemolino, con l’obiettivo di arrivare alla riapertura al transito nelle prossime settimane. Gli uffici regionali, la direzione lavori e le imprese esecutrici stanno lavorando per rispettare il cronoprogramma, garantendo la continuità delle attività anche nelle condizioni climatiche particolarmente difficili delle ultime settimane. ìIn questa fase è in corso la stesura del manto stradale in asfalto sull’impalcato e nelle aree di approccio al ponte, mentre procede parallelamente il montaggio e il fissaggio delle barriere di sicurezza a bordo ponte. Resta confermata per la prima settimana di settembre la programmazione delle prove di carico e del collaudo statico dell’infrastruttura, passaggio obbligatorio e propedeutico alla riapertura al transito.



“Siamo ormai nella fase finale di un intervento particolarmente complesso e importante per il territorio”, sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti. “In questi giorni si sta lavorando sull’asfaltatura e sulle barriere di sicurezza e l’obiettivo resta quello di arrivare nella prima settimana di settembre alle prove di carico e al collaudo statico. È un passaggio fondamentale che deve essere svolto con la massima attenzione, perché la priorità è restituire il ponte alla comunità garantendo pienamente la sicurezza dell’infrastruttura”.

Una volta completato il collaudo e ottenute le necessarie autorizzazioni, la riapertura sarà accompagnata da una prima fase transitoria a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. La soluzione consentirà di rendere nuovamente fruibile il ponte mentre saranno portati a termine gli interventi di innesto e di allargamento del rilevato stradale necessari per raccordare l’opera alla viabilità esistente.

“Abbiamo scelto di organizzare le ultime lavorazioni in modo da poter restituire il ponte alla circolazione il prima possibile, senza compromettere la sicurezza e consentendo al tempo stesso di completare i raccordi con la viabilità esistente”, aggiunge De Rebotti. “Il senso unico alternato sarà quindi una soluzione temporanea, funzionale a chiudere definitivamente il cantiere e a completare tutte le opere necessarie”.

L’intervento riguarda un’opera infrastrutturale complessa, interessata da importanti lavori di adeguamento sotto il profilo sismico e strutturale. Le verifiche tecniche, le prove di carico e le procedure di collaudo richiedono il rispetto di specifici tempi tecnici legati anche alla maturazione dei materiali, oltre a rilievi e analisi strumentali da effettuare con il massimo rigore.

“È importante ricordare che la riapertura non può prescindere dal completamento di tutte le verifiche previste dalla normativa”, conclude l’assessore. “Stiamo lavorando per rispettare i tempi programmati, ma su un’opera di questa complessità ogni fase deve essere eseguita correttamente. Eventuali minimi aggiustamenti del calendario, se necessari, saranno legati esclusivamente alle esigenze tecniche e alle procedure di sicurezza. L’obiettivo è uno solo: restituire il Ponte di Montemolino ai cittadini in condizioni di piena sicurezza e con un’opera adeguata alle esigenze del territorio”.